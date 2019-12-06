شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عرض فيلم "الفيل الأزرق2" قريبا على منصة WATCH IT والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت منصة watch it مؤخرا محتوى جيد من الافلام والمسلسلات والبرامج وغيرها وجذبت المشاهدين بمحتواها الراقى وتخطت فكرة الانتشار لاسيما أنها ولدت كبيرة .
وخلال الفترة المقبلة يتم عرض الجزء الثانى من فيلم "الفيل الأزرق" على منصة WATCH IT والذى يشارك فى بطولته كل من النجم كريم عبدالعزيز ونيللى كريم وهند صبرى وعدد من ضيوف الشرف وإخراج مروان حامد، وانتاج سينرجى والذى تم طرحه فى السينمات بموسم عيد الأضحى هذا العام وحقق أعلى ايرادات فى تاريخ السينما المصرية بعدما تخطى 103 مليون جنيه .
يذكر أن المنصة، انطلقت رسميا، قبل قرابة الـ6 أشهر- في منتصف مايو 2019- وعقب الانطلاق بعدة أيام، أعلنت المنصة الرقمية (Watch iT) أن عدد مشاهديها قد وصل إلى مليون مشاهد، وذلك بعد أقل من 20 يومًا على الإطلاق الرسمي للمنصة، التي تُعتبر أول وأكبر منصة رقمية مملوكة للدولة المصرية.
جاء الإقبال الكبير على المنصة تتويجًا وترجمة للخدمات التي تقدمها لجمهورها، والتي أتاحتها مجانًا خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر كذلك، وتقديم المحتوى بجودة عالية وبدون توقف أو إزعاج من الإعلانات، والخطوات الناجحة التي تعلنها يومًا بعد الأخر، والتي كان آخرها توقيع اتفاقية مع مدينة الإنتاج الإعلامي لتسخير كافة الأعمال الإنتاجية الكبيرة داخل المدينة للعرض على المنصة أولا بأول ووفق الحقوق التي حصلت عليها الشركة، بل وحماية لحقوق جهات الإنتاج المختلفة.
منصة (watch it) والتي تُعتبر خطوة حقيقية للتحول الرقمي في صناعة الفن، ووسيلة الدولة للحفاظ على التراث القومي في السينما والدراما، وحماية حقوق الملكية الفكرية. الحقوق وتطور المهنة وتحسن وضع العاملين .. تنافس عمالقة الديجتال في عرض المحتوى بالعالم، أكدت أنها لن تسمح بمزيد من الإهدار أو السطو أو القرصنة على أي من المواد الفنية أو المحتوى الإبداعي الذي يملكه التلفزيون المصري أو يتم تسجيله وتصويره بمدينة الإنتاج الإعلامي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. عرض فيلم "الفيل الأزرق2" قريبا على منصة WATCH IT لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.