شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عرض فيلم "الفيل الأزرق2" قريبا على منصة WATCH IT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت منصة watch it مؤخرا محتوى جيد من الافلام والمسلسلات والبرامج وغيرها وجذبت المشاهدين بمحتواها الراقى وتخطت فكرة الانتشار لاسيما أنها ولدت كبيرة .

وخلال الفترة المقبلة يتم عرض الجزء الثانى من فيلم "الفيل الأزرق" على منصة WATCH IT والذى يشارك فى بطولته كل من النجم كريم عبدالعزيز ونيللى كريم وهند صبرى وعدد من ضيوف الشرف وإخراج مروان حامد، وانتاج سينرجى والذى تم طرحه فى السينمات بموسم عيد الأضحى هذا العام وحقق أعلى ايرادات فى تاريخ السينما المصرية بعدما تخطى 103 مليون جنيه .

يذكر أن المنصة، انطلقت رسميا، قبل قرابة الـ6 أشهر- في منتصف مايو 2019- وعقب الانطلاق بعدة أيام، أعلنت المنصة الرقمية (Watch iT) أن عدد مشاهديها قد وصل إلى مليون مشاهد، وذلك بعد أقل من 20 يومًا على الإطلاق الرسمي للمنصة، التي تُعتبر أول وأكبر منصة رقمية مملوكة للدولة المصرية.

Advertisements

جاء الإقبال الكبير على المنصة تتويجًا وترجمة للخدمات التي تقدمها لجمهورها، والتي أتاحتها مجانًا خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر كذلك، وتقديم المحتوى بجودة عالية وبدون توقف أو إزعاج من الإعلانات، والخطوات الناجحة التي تعلنها يومًا بعد الأخر، والتي كان آخرها توقيع اتفاقية مع مدينة الإنتاج الإعلامي لتسخير كافة الأعمال الإنتاجية الكبيرة داخل المدينة للعرض على المنصة أولا بأول ووفق الحقوق التي حصلت عليها الشركة، بل وحماية لحقوق جهات الإنتاج المختلفة.

منصة (watch it) والتي تُعتبر خطوة حقيقية للتحول الرقمي في صناعة الفن، ووسيلة الدولة للحفاظ على التراث القومي في السينما والدراما، وحماية حقوق الملكية الفكرية. الحقوق وتطور المهنة وتحسن وضع العاملين .. تنافس عمالقة الديجتال في عرض المحتوى بالعالم، أكدت أنها لن تسمح بمزيد من الإهدار أو السطو أو القرصنة على أي من المواد الفنية أو المحتوى الإبداعي الذي يملكه التلفزيون المصري أو يتم تسجيله وتصويره بمدينة الإنتاج الإعلامي.