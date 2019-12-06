شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاص وحب لا ينتهى.. محمد صبحى يحيى الذكرى الثالثة لوفاة زوجته برسالة مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان محمد صبحى، الذكرى الثالثة لرحيل زوجته نيفين رامز، التى رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق 6 ديسمبر من العام 2016.

ويحرص الفنان الكبير على إحياء ذكرى وفاة وميلاد زوجته الراحلة كل عام بتدوينه عبر صفحته على "فيس بوك"، كما يحتفل أيضًا بعيد زواجهما.

نشر الفنان محمد صبحى، هذا العام نفس الصورة التى تجمعه بزوجته ويشاركها مع جمهوره كل عام فى مثل هذه المناسبات، موجهًا رسالة لها فى تدوينته، حيث قال "زوجتى الحبيبة.. مثل اليوم فارقتينى 6 ديسمبر 2016.. ولن أنساكى أبدًا حتى يشاء الله أن يجمعنا.. ذكراكى فخر واعتزاز وحب".



محمد صبحى يحيى الذكرى الثالثة لوفاة زوجته نيفين رامز

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ويذكر أن صبحى، كتب فى الذكرى الأولى لرحيل زوجته، تغريده على تويتر، قال فيها: "زوجتى نيفين الحبيبة، هذه كلمات كتبتها منذ عشرين عاما وكانت تعجبك.. ‎إذا كانت المرأة قد خرجت من ضلع آدم ‎فأنت وكل الرجال خرجتم‎ من رحمها، ‎فكن قويا لتحتويها لا لقهرها، ‎كن عذبا رقيقا صادقا صديقا ‎ لا لامتلاكها،‎ هى ستمنحك صكا بحياتها‎ ثمن، وإذا هى رحلت عن الحياة قبلك ستترك لك الحصن والوطن".

وأضاف الفنان الكبير: "زوجتى الحبيبة، اليوم 6 ديسمبر نفس اليوم العام الماضى رحلتى عنا، ولكنك مازلتى بيننا وفِى قلبى، نصلى كل يوم والدعاء إلى الله لك لا ينقطع، رحلتى وتركتى لى الحصن والوطن، الحصن هو أبناءنا وأحفادنا، والوطن هو الذى جمعنا الله فيه إلى أن يجمعنا فى الآخرة".

وفى ذكرى عيد ميلادها السابق، قال محمد صبحى، فى تدوينه أخرى، "زوجتى الحبيبة لن أنسى يوم ميلادك 8 يناير.. أدعو لك كل يوم ولن أستطيع أن أوفيك حقك.. كل الحب ودعواتى لك بالرحمة والجنة إن شاء الله".