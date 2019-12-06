شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة أبوية.. محمد رمضان: "اشبع لعب مع ولادك علشان لما يكبروا مش هيبقوا فاضيين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقضى الفنان محمد رمضان، أوقاتًا ممتعة من المرح مع أبنائه ، ويحرص على أن يشارك بعضها مع جمهوره بالصور والفيديوهات عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعى، ويحرص الأسطورة على تخصيص بعض الوقت لأطفاله حنين وعلى وكنز، اللذين ظهروا فى صور وفيديوهات معه عدة مرات.

وفى آخر صورة نشرها النجم محمد رمضان، عبر صفحته على "فيس بوك"، ظهر وهو يلهو مع ابنته الصغرى كنز، حيث كان يحمل رمضان ابنته على كتفيه ويضحكان أثناء مداعبته لطفلته، وقدم الأسطورة نصيحة للأباء من خلال تعليقه على الصورة، بقوله: "اشبع لعب على أد ما تقدر مع ولادك وهما أطفال.. علشان لما يكبروا مش هيبقوا فاضيين للعبك معاهم".



نصيحة أبوية من الفنان محمد رمضان لجمهوره

وعلى جانب آخر، يذكر أن القائمون على مسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، قرروا انطلاق التصوير يوم 16 ديسمبر الجارى، الذى تقوم على إنتاجه شركة سينرجى، وتأليف واخراج محمد سامى، حيث سيبدأ سامى التصوير بديكور منزل محمد رمضان فى المشاهد الأولى، التى تجمعه مع غادة عادل وأشقائه، ويشارك فى المسلسل كل من الفنانين أحمد زاهر، روجينا، مى سامى، وآخرون.

وفى سياق آخر يعود المخرج محمد سامى من الأسكندرية الأيام المقبلة لاستكمال كتابة باقى الحلقات المسلسل، حيث أنه يشارك فى مهرجان المسرح العربى كعضو لجنة تحكيم، ومن المقرر أن يسلم باقى الحلقات للشركة المنتجة خلال أواخر الشهر الحالى .

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النجم محمد رمضان يلعب مع ابنته كنز

مسلسل "البرنس" اسم نهائى للعمل، الذى يشهد ثانى تعاون بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة" ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قرر الثنائى تكرار التجربة من خلال "البرنس"، الذى يراهن عليه الثنائى بقوة .

ويذكر أيضًا، أن النجم محمد رمضان، كان قد حصل على جائزة النجم الأكثر جماهيرية فى القارة السمراء أفريقيا، فى حفل "أفريما ميوزيك أوورد"، وأدى رمضان أغنيته الشهيرة "مافيا" خلال فعاليات الحفل، وأدى الرقصة الشهيرة التى انتشرت بصورة كبيرة مع انتشار الأغنية.

ونشر رمضان فيديو من فعاليات الحفل عبر حسابه بانستجرام، وعلق:"من حفل أفريما ميوزيك أوورد بعد حصولى على جائزة النجم الأكثر جماهيرية فى قارة أفريقيا"، وكان محمد رمضان، قد كشف عن تسجيله دويتو مع المغنى النيجيرى دامى، خلال تواجده فى نيجيريا.

ونشر الفنان محمد رمضان، فيديو يجمعه مع المغنى النيجيرى دامى، أثناء غنائهما، وعلق عليه: "فى لاجوس نفس اليوم اللى الحمد لله استلمت فيه جائزة المُغنى الأكثر جماهيرية فى أفريقيا من أفريما أوردز.. زورت صديقى المُغنى النيجيرى دامي، وسبحان الله حصل برق ورعد غير طبيعى ودى حاجة مابتحصلش كتير فى لاجوس".