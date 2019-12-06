عباس أبو الحسن رفقة الفيشاوي وخاطر في كواليس أشباح أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان عباس أبو الحسن صورة تجمعه بالفنان أحمد الفيشاوي والفنان مصطفى خاطر، والمخرج محمد حماقي، من كواليس فيلم "أشباح أوروبا"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".
وعلق أبو الحسن على الصورة: "يوم قارص ، عشر درجات تحت الصفر بالنهار و1500 م فوق سطح البحر، كله عشانكم، 3 أشباح وأ/حماقي المخرج، أشباح أوروبا ".
فيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، ومن تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.
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