عباس أبو الحسن رفقة الفيشاوي وخاطر في كواليس أشباح أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان عباس أبو الحسن صورة تجمعه بالفنان أحمد الفيشاوي والفنان مصطفى خاطر، والمخرج محمد حماقي، من كواليس فيلم "أشباح أوروبا"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق أبو الحسن على الصورة: "يوم قارص ، عشر درجات تحت الصفر بالنهار و1500 م فوق سطح البحر، كله عشانكم، 3 أشباح وأ/حماقي المخرج، أشباح أوروبا ".

فيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، ومن تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.