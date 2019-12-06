أرملة عبدالله محمود تحتفل بعيد ميلاده بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت السيناريست حنان البنبي رسالة لزوجها الراحل الفنان عبدالله محمود في عيد ميلاده الـ55، الموافق اليوم 6 ديسمبر.

ونشرت البنبي صورة تجمعها بالفنان عبدالله محمود، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "اليوم.. هو عيد ميلادك في الجنة".

حنان البنبي تزوجت من الفنان الراحل عبدالله محمود وهي في عمر الـ19 سنة، وأنجبت نجلها أحمد عبدالله محمود وهي في البكالوريوس.

يذكر أن الفنان عبد الله محمود، وافته المنية في 9 يونيو 2005، عن عمر ناهز 40 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.