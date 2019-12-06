محمد رمضان يوجه نصيحة لجمهوره لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان محمد رمضان نصيحة لجمهوره، بأن يهتموا بأطفالهم.

ونشر رمضان صورة تجمعه بابنته الصغرى كنز، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق: "اشبع لعب على قد ما تقدر مع ولادك وهما أطفال، علشان لما يكبروا مش هيبقوا فاضيين للعبك معاهم".

جدير بالذكر أن محمد رمضان أعلن زواجه من نسرين السيد عبدالفتاح، عام 2012، وأنجب منها علي وكنز.

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وطرح الفنان محمد رمضان، أغنيته الجديدة "MONEY" ،15 نوفمبر الماضي، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

وأحيا رمضان مؤخرا حفلا بالمملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض، الذي يقام تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.