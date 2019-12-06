- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجه الفنان محمد رمضان نصيحة لجمهوره، بأن يهتموا بأطفالهم.
ونشر رمضان صورة تجمعه بابنته الصغرى كنز، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق: "اشبع لعب على قد ما تقدر مع ولادك وهما أطفال، علشان لما يكبروا مش هيبقوا فاضيين للعبك معاهم".
جدير بالذكر أن محمد رمضان أعلن زواجه من نسرين السيد عبدالفتاح، عام 2012، وأنجب منها علي وكنز.
وطرح الفنان محمد رمضان، أغنيته الجديدة "MONEY" ،15 نوفمبر الماضي، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".
وأحيا رمضان مؤخرا حفلا بالمملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض، الذي يقام تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يوجه نصيحة لجمهوره لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.