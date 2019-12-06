صور| أحمد العوضي يتعرض لحادث في "شديد الخطورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد العوضي مجموعة من الصور، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من كواليس مسلسل "شديد الخطورة".

وتعرض العوضي لحادث سيارة ضمن أحداث المسلسل، وظهر في الصور منبطحًا على الأرض، أسفل السيارة، وعلق :"مسلسل شديد الخطورة، مالك البغدادي، قريبا إن شاء الله".

والمسلسل يعد أول إنتاج مصري ينتمي لنوعية مسلسلات الـ7 حلقات، من المقرر عرضه على منصة "watch it"، خلال الفترة المقبلة.

المسلسل من بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى وهادي الجيار، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.