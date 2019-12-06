عمرو عرفة يكشف رأي مجدي يعقوب في تمثاله بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص المخرج عمرو عرفة، اليوم الجمعة، على حضور احتفالية الدكتور مجدي يعقوب.

ونشر عرفة، فيديو من الاحتفالية عبر حسابه على"تويتر"، وعلق: "النهاردة اتشرفت باحتفالية للدكتور مجدي يعقوب، وأبديت إعجابي بالتمثال اللي اتعمل له في أسوان، وسألته عن رأيه تخيلوا قال إيه، قال إنه مش حابب فكرة التمثال وإنه يفضل أن الأعمال هى اللي تخلد وليس الشخص نفسه، إيه العظمه ديه، سير بحق وحقيقي، تحيا مصر".

يذكر أن مدينة أسوان احتفلت، الأربعاء الماضي، بإزاحة الستار عن تمثال الدكتور مجدي يعقوب بميدان مصر للطيران، وذلك في آخر الأعمال التي قدمها اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان في المحافظة قبل تغييره.