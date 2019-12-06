كيف تفاعل طارق العريان مع منشور أصالة الأخير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة السورية أصالة صورتين لها برفقة ابنتها شام الذهبي، عبر حسابها بـ"انستجرام"، وهما ترتديان ملابس شتوية تعود للعام الماضي.

وعلقت "أصالة"، على الصور قائلة: "تيابنا من السنة الّلي فاتت ورجعنا لهم هالشتويّة والجاية كمان وتعيشوا ونشتّي سوا سنين طويلة لقدّام، كلّ شتا وأنتوا بخير".

وتفاعل المخرج طارق العريان مع منشور أصالة، وأبدى إعجابه به.

جدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار أخبار تفيد بوجود خلافات بينه أصالة والعريان، قد تصل لحد الانفصال، وكان الإعلامي تامر أمين كشف في وقت سابق ضمن إحدى حلقات برنامجه الذي يعرض على شاشة قناة "النهار" أن الانفصال بينهما تم بالفعل.

أصالة تزوجت العريان، منذ 13 عامًا، وأنجبا التوأم "علي" و"آدم".