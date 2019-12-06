بعد نجاح "Aladdin".. مينا مسعود ينتظر عرض مسلسله الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ينتظر الفنان المصري الكندي مينا مسعود، عرض حلقات مسلسله الجديد Reprisal، اليوم الجمعة، ونشر بوستر المسلسل الذي ظهر عليه منفردًا، عبر حسابه بـ"تويتر".

وكتب مينا في تعليقه على الصورة "إيثان هارت على وشك أن يجد نفسه في بعض المشاكل. يوم الجمعة. جميع الحلقات".

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مينا مسعود حقق نجاحًا كبيرًا وشهرة واسعة بعد عرض فيلمه "Aladdin"، والذي تجاوزت إيراداته المليار دولار.

جدير بالذكر أن مينا مسعود حضر إلى القاهرة، في سبتمبر الماضي ليشارك في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة.