أخر مداخلة لشعبان عبدالرحيم وتفاصيل أزمة هنا الزاهد الصحية.. تصريحات "نجوم الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

شهد الأسبوع الماضي عددًا كبيرًا من تصريحات نجوم الفن التي انقسمت بين أمور تتعلق بأعمالهم ومشوارهم الفني، وأخرى متعلقة بحياتهم الشخصية، أدلوا بها في حوارات أُجريت معهم ببرامج تليفزيونية، منها "هنا الزاهد تتحدث عن الأزمة الصحية التي مرت بها في شهر العسل، وإسلام خليل يكشف تفاصيل أخر أعمال شعبان عبدالرحيم، وأخر تصريحات أدلى بها الراحل، وعلاء مرسي يتذكر علاء ولي الدين"، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

هنا الزاهد

قالت الفنانة هنا الزاهد، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المعروض عبر قناة "سي بي سي": "أنا مشتفتش يوم عدل بعد الفرح، وأحمد كان بيقولي مش عارف إيه اللي بيحصلنا، أول ما ركبت الطيارة بعد الفرح وإحنا رايحين سنغافورة حسيت بوجع في الظهر وصرخت في الطيارة وحسيت إن بطني بتتقطع من التعب، وأخذت مسكنات ولما وصلنا سنغافورة تعبت وأحمد جري بيا في الشارع يسأل على مستشفى".

وأضافت هنا الزاهد بأن الطبيب أكد لهما أن سبب مرضها يرجع لحصوات في المرارة وليس تسمم، متابعة: "أنا حبيت أحمد أكتر بعد اللي حصل ووقف جمبي وكان نايم على كنبة صغيرة بجواري وأنا في المستشفى".

إسلام خليل

كشف الشاعر إسلام خليل، مؤلف أغاني المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم، عن أخر ما دار بينهما في أيامه الأخيرة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم": "شعبان عبدالرحيم كان من الناس العنيدة مع المرض والحياة والظروف بشكل عام، بيقاوم في اصعب الظروف تلاقيه بيضحك"، مضيفا "قبل وفاته أجرى جراحة عاجلة في ساقه، وكان قد سجل أغنية لإعلان خاص بإحدى الشركات، كما غنى على الكرسي في حفله الأخير بالسعودية".

وأوضح إسلام أنه موجود حاليًّا في السعودية لأداء مناسك العمرة للراحل، متابعًا: "علاقتنا كانت قوية ووطيدة، وأنا مستعد أرمي نفسي في النار علشانه، وهافضل حزين لأني افتقدت شيئًا كبيرًا في حياتي".

علاء مرسي

كشف الفنان علاء مرسي، عن علاقته بالفنان الراحل علاء ولي الدين، مؤكدًا: "وفاة علاء ولي الدين كسرتني، ورحيله يوم العيد أحزن كل بيت في مصر" .

وأضاف الفنان، في حواره مع المذيعة ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر" المعروض عبر فضائية "MBC مصر": "علاء لما توفى حلقة الوصل مشيت، ولا أنسى له ضحكاته في الأزمات ومواقفه مع الناس في الشارع".

وأوضح الفنان، أن الراحل علاء ولي الدين كان يشعر بقرب وفاته ويردد: "هتسمعوا خبر عظيم قريب الدنيا هتتهز قريب"، مضيفًا أن خبر وفاته هز كل البيوت، لأنه ترك أثرًا في كل بيت مصري.

وتابع: "علاء ولي الدين كان بيأكلنى 28 سندوتش كبدة، مرة ركبنا أتوبيس وهو وقع، وكان لازم أقومه ولكن جاتلي هيستريا ضحك والناس اتفرجت علينا".

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شعبان عبدالرحيم

قال الفنان شعبان عبدالرحيم في أخر مداخلة هاتفية أجراها قبل وفاته بأيام، إن الحفل الذي أحياه في موسم الرياض، كان كامل العدد، على الرغم من غنائه على كرسي متحرك.

وأضاف عبدالرحيم، خلال حديثه مع برنامج "كل يوم" المعروض عبر فضائية "one"، أن إصابته بكسر في قدمه لم تمنعه من الغناء، متابعًا: "لمَّا طلبوا مني الغناء في موسم الرياض، قُلت لهم تعبان، فقالوا لي لازم تيجي ونجيب لك كرسي تقعد عليه".

واستطرد المطرب الشعبي: "موضوع الكرسي مش مشكلة، ومش محتاج رجلي في حاجة، أنا باغنِّي ببُقِّي.. والجماهير كانت فرحانة وناس كتير كانت زعلانة عليَّ، وطلبوا مني أغنِّي (أنا باكره إسرائيل) و(أبطل السجاير)".

جمال العدل

قال المنتج جمال العدل إن توقيت إعادة تنظيم الأجور في الأعمال الدرامية "عظيم"، وجاء في وقت عانت فيه صناعة الدراما خسائر، وتراكمت فيه أجور الممثلين لسنوات.

وأضاف العدل، خلال حواره مع برنامج "كل يوم" عبر فضائية "one"، أن نزيف الخسائر توقف بعد عملية تنظيم الأجور "والدنيا مشيت"، والعام الماضي لأول مرة "لم يكسب المنتجون ولم يخسروا".

ونفي العدل شائعة إنتاجه أعمالًا فنية في لبنان، قائلًا: "لا يمكن انا معملش كده.. بلدنا هنا وشغلتنا هنا وناسنا هنا.. كل شركة إنتاج فيها نحو 500 واحد بيشتغل، مش هاسيبهم وأروح أشغل الناس في لبنان".

رامي جمال

قال الفنان رامي جمال إن إصابته بمرض البهاق بدأت منذ 4 سنوات بظهور نقط بيضاء صغيرة على يده، زاد حجمها خلال الشهور الأخيرة.

وأضاف جمال، خلال لقاء تليفزيوني مع برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة "دي إم سي": "أنا افتكرت إن الابتلاء حينهي عملي ومستقبلي؛ ولكن بعد كتابتي لبوست من قلبي عن إصابتي بالبهاق وجدت حبًّا، ولم أشاهد تعليقات قاسية، وحسّيت إن ربنا بيطبطب على قلبي بسبب رضائي وصبري على الابتلاء".

أحمد فؤاد سليم

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، إن ردود الفعل على الفيلم الوثائقي "مصر من السما" كانت مبهرة، مؤكدًا أن الفيلم الوثائقي الجديد مقارنة بين التاريخ والحاضر ويرصد كيف استطاع الإنسان المصري صنع إنجازاته في وقت قياسي.

وأضاف سليم، خلال حواره مع المذيع رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المعروض عبر فضائية "dmc"، أن فيلم "مصر من السما" يسرد وقائع مصر بصورة مبهرة من الأعلى، لافتًا إلى أن هناك نسخًا من الفيلم الوثائقي سيتم ترجمتها لعدد من اللغات وسيتم تسويقها دوليًا.

وعن سرعة تنفيذ المشاريع القومية قال الفنان أحمد فؤاد سليم إن العبقرية تكمن في الأفكار، مضيفًا: "مصر بدأت تنفذ إنجازاتها من خلال الفكر الحديث، والآن أصبحنا نخطط لـ2060 ".