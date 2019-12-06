تراند اليوم : زوجة فنان شهير تتهمه بخيانتها مع فنانة 5 سنوات والأخيرة ترد...

حالة من الجدل أثارتها طليقة الفنان المغربي "مسلم"، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان كشفت سبب طلاقهما.

وأكدت طليقة الفنان أن السبب الحقيقي لطلاقها، لان زوجها كان يخونها مع فنانة شهيرة لمدة خمس سنوات.

وعلي الفور انتشر الخبر بسرعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وقيل إن عشيقة زوجها هي آمال صقر، وجاء الرد من آمال التي راحت تنشر أقوالاً وآيات قرآنية، تنفي من خلالها كلَّ الإتهامات التي وجهتها لها نبيلة، الزوجة الأولى لـ"مسلم".

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وعادت آمال ونشرت صورة تحمل مقولة معروفة مكتوب فيها "الإشاعة يؤلفها الحاقد وينشرها الأحمق ويصدقها الغبي"، حيث اعتبرت أن كل ما راج في هذا الشأن مجرد حقد وحسد وإشاعة. وختمت بالتأكيد على ان كل ما تتعرض له هو ظلم وإفتراء.