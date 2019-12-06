تراند اليوم : بالفيديو.. فنانة شهيرة: "العض" هو أسلوبي في تربية ابنتي...

قالت الفنانة المصرية إنجي المقدم، إنها عندما تثير ابنتها صاحبة الـ17 عامًا غضبها واستيائها تقوم بـ"عضها " والانفعال عليها بشكل قوي.



واضافت خلال لقائها ببرنامج "أسرار النجوم"، المذاع على إذاعة "نجوم إف إم"، أنها تتمتع شخصية تتسم في معظم الأحيان بالعصبية.



وتابعت أنها لا تطيق تحمل تمرد إبنتها عليها في بعض الأحيان، الأمر الذي يدفعها إلى استخدام "العض" كوسيلة لعقابها، لافتة إلى أن التربية مسئولية صعبة، وتعاني في التعامل مع أبنائها.



ولفتت إلى أن هناك صعوبة في التعامل مع الأجيال الحالية، وأسلوب التربية معه أصبح صعبًا للغاية.