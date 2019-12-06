تراند اليوم : فيديو| صدمة فنانة شهيرة بعد سرقة مجوهراتها بمطار القاهرة...



تعرضت الممثلة السورية سوزان نجم الدين لسرقة حقيبتها التي كانت تحتوي على أشياء ثمينة داخل مطار القاهرة.

وقالت "سوزان" في مقطع فيديو نشرته شاركته عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، إنها للمرة الأولى التي تسافر فيها بدون حقيبة صغيرة، لذا وضعت كل ممتلكاتها وأشياءها الثمينة ذهب وجهاز حاسوب (لاب توب) في حقيبة كبيرة.



وأشارت إلى أنها تفاجأت بأن الحقيبة سرقت، لكن رجال الشرطة بمطار القاهرة تمكنوا من إعادتها بعد ضبط السارق، واستردت كل ما سرقه حتى ما قام السارق ببيعه.

ووجهت النجمة السورية الشكر لرجال الأمن المصري على حسن تعاونهم معها وضبط الحقيبة المسروقة.