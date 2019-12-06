رامي صبري يفوز بجائزة أفضل مطرب عربي

أعلن النجم رامي صبري عن فوزه بجائزة أفضل مطرب عربي في مهرجان نجم العرب وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وكتب "صبري" قائلا: "فزت بجائزة أفضل مطرب عربي في مهرجان نجم العرب وذلك من خلال تصويت من الوطن العربي". مطرب عربي في مهرجان نجم العرب وذلك من خلال تصويت من الوطن العربي". ويشار أن آخر أعمال رامي صبري البوم "فارق معاك" الذي حقق نجاحا كبيرا في مصر و الوطن العربي وهو من إنتاج شركة "نجوم ريكورد". " الذي حقق نجاحا كبيرا في مصر و الوطن العربي وهو من إنتاج شركة "نجوم ريكورد".

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