«صبحى»: بداية عطاء جديد.. «النبوى»: المسرح معلمى

أضاء مهرجان المسرح العربى للكليات والمعاهد المتخصصة مسرح مكتبة الإسكندرية، الذى شهدت تكريمات نجوم المسرح، والعروض الشبابية التى أثبتت نجاح تجارب الشباب وان أفكارهم منارة للفن فى الوطن العربى.
أكد الفنان محمد صبحى أن التكريم بداية عطاء للفنان وقال: أفتخر بتجربتى الحياتية التى بدأت والمسرح أبوالفنون فهو يصنع لغة مباشرة مع الجمهور والمتنفس للفنان، والمهرجان بداية على الطريق الصحيح للشباب وربطهم بالوطن العربى، وإعادة أفكار جديدة بطعم شبابى تفيد الفن بصفة عامة.
أهدى الفنان خالد النبوى تكريمه إلى أسرته وأساتذته، وقال تعلمت من المسرح بكاءه وصمته، وعلمنى أيضا التمثيل وكيفية مخاطبة الجمهور، وتمنى
المسرح أبوالفنون حتى السينما لما تشوف شاشة سينما على المسرح تكتسب سحر خاص بوجودها على المسرح ووجهه كلمه للشباب: لا تنسوا من علموكم واذكروهم دائما، مثلىفأنا اذكر استاذى عبدالمنعم مدبولى دائما وكل من علمنى كلمة فى حياتى أثقلتنى وجعلتنى فناناً لديه رؤية.
الفنان الكويتى داود حسين اثنى على المهرجان وعبر عن حبه للمسرح وعشرة لفنها، خاصة وانه تتلمذ على يد الدكتور أحمد عبدالحليم الأستاذ صاحب الفضل الكبيرفى إتقانه واحترامه للمسرح، ووجوده بمهرجان الإسكندرية يؤكد الاهتمام الكبير بإبداع الشباب، الشكر للدكتور أشرف زكى صاحب الفكرة المتميزة التى تجمع الوطن العربى.
قال الناقد المسرحى الدكتور حسن عطية: المهرجان يعد واحدًا من أهم مهرجانات الشباب الجامعى وإحدى المنصات الأساسية لاستقبال العروض العربية لتجارب الشباب، مؤكداً أن العمل المسرحى يلعب دورًا كبيرًا فى مواجهة التطرف والعنصرية، ويجعل الشباب يعبرون عن أنفسهم فى فرق مسرحية تخرج طاقتهم ومواهبهم الفنية والإبداعية، وتكريمه بين الشباب عودة للأصالة وروح الشباب الجميل.
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