شاهد.. عباس أبو الحسن من كواليس "أشباح أوروبا"

نشر الفنان عباس أبو الحسن ،صورة له من كواليس فيلم "أشباح أوروبا" وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانتسجرام. وعلق "أبو الحسن" علي الصورة قائلا:" الصاحب ليه ايه عند صاحبه غير يخنقه بحكاياته بطلباته او با ايديه". ايديه". ويدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليء بمشاهد المطاردات والأكشن والمغامرات، حول ثلاث شخصيات تعيش في دولة أوروبية بينما يعيش أشقائهم في منطقة شعبية بمصر. Advertisements فيلم "أشباح أوروبا" بطولة كلا من:" هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفي خاطر وأروي جودة وبيومي فؤاد وأحمد داود وتأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري واخراج محمد عبد الرحمن حماقي. من:" هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفي خاطر وأروي جودة وبيومي فؤاد وأحمد داود وتأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري واخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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