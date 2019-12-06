لهذا السبب.. ريم البارودي تدعم تامر حسني

دعمت النجمة ريم البارودي، النجم تامر حسني بعد ترشحه لجائزة "جينيس ريكورد" وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الإنستجرام. وكتبت "البارودي" قائلة:"تامر حسني نجم الجيل.. كلنا معاك وفخورين بيك جدًّا لأنك بتشرفنا دايما قدام العالم". وفخورين بيك جدًّا لأنك بتشرفنا دايما قدام العالم". يذكر أن آخر أعمال ريم البارودي مسلسل "قيد عائلي" والذي حققت نجاحًا كبيرًا Advertisements من خلال دورها في العمل. من خلال دورها في العمل. ومسلسل "قيد عائلي" ينتمى لنوعية مسلسلات الـ60 حلقة، بطولة صلاح عبدالله، ميرفت أمين، خالد سرحان، عزت العلايلى، ميرنا وليد، نضال الشافعى، وعدد كبير من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، إخراج تامر حمزة.

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