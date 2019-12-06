شاهد.. آيتن عامر لـ شريهان: كل سنة وانتي طعمة ياحلوة الحلوات

هنأت الفنانة آيتن عامر، حسناء هوليود الشرق الفنانة شريهان بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". كتبت آيتن عبر صفحتها قائلة :"كل سنة وانتى طيبة وجميلة Advertisements وطعمة يا حلوة الحلوات.. نفسي اقولك كلام كتير بس هستنى لما اشوفك واقولهولك". وطعمة يا حلوة الحلوات.. نفسي اقولك كلام كتير بس هستنى لما اشوفك واقولهولك". ويذكر أن أخر أعمال الفنانة آيتن عامر مسلسل "الأخ الكبير" الذي تستعد لعرضه، وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة وعدد آخر من الفنانين.

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