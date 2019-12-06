كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبو العروسة وزي الشمس".. أبرز مسلسلات 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الخليج 365 الفني" أبرز الأعمال الدرامية التي عُرضت خلال عام٢٠١٩، واستطاعت إحداث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وفي السطور التالية يرصد "" أبرز الأعمال الدرامية التي عُرضت خلال عام٢٠١٩، واستطاعت إحداث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. مسلسل "أبو العروسة"



فبدأ عام ٢٠١٩ بمسلسل "أبو العروسة٢"، واستطاع ذلك المسلسل في تجميع شمل الأسرة، وجعلهم يجتمعون معًا وقت عرض المسلسل على قناة "dmc"، نظرًا لعرض أحداث المسلسل بطريقة سلسلة وشيقة، ولاسيما في طريقة تناوله المشاكل المتواجدة بين الآباء والأبناء في الأسرة المصرية، وكيفية علاجها،والمسلسل عُرض على جزئين، كل جزء تضمن 60 حلقة. أبطال مسلسل "أبو العروسة"



وشارك فى بطولته سيد رجب، تامر فرج، سوسن بدر، أحمد صيام، صفاء الطوخي، رانيا فريد شوقي، نرمين الفقى، مدحت صالح، محمد حاتم، ميرهان مجدي، ميدو عادل، يوسف حسام،أحمد سلطان،خالد كمال، محمود حجازى، محمد مهران، كارولين عزمى، ومن إخراج كمال منصور، وتأليف هانى كمال، وحقق المسلسل ردود أفعال مميزة وقوية بين الجمهور، وأصبحوا يطالبون صناعه بعمل جزءًا ثالثًا له. مسلسل"قيد عائلي"



وفي شهر مارس عُرض مسلسل "قيد عائلي"،و استطاع المسلسل أن يحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتصدر تريند الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"،"يوتيوب"، والمسلسل دارت أحداثه في إطار ٤٥ حلقة،ودار حول العديد من المشاكل الأسرية التي تحدث نتيجة الصراعات على الميراث. أبطال مسلسل" قيد عائلي"



والمسلسل بطولة محمد نجاتي، صلاح عبدالله، دينا فؤاد، دنيا عبد العزيز، سيمون،أميرة هاني، ميرهان حسين،إيهاب فهمي، نضال الشافعي، صبري فواز،ميرفت أمين، عزت العلايلي ، كارولين عزمي، نبيل نور الدين، ريم البارودي،محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامي، محمد عز، ميرنا وليد، عمر الشناوى، هشام المليجي، تأليف محمد رجاء، ميشيل نبيل، إخراج تامر حمزة. مسلسل "عروس بيروت"



وفي شهر سبتمبر بدأت قناة "mbc masr2" بعرض مسلسل "عروس بيروت"، وحظي المسلسل على نسب مشاهدات عالية، وتصدر تريند الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"،وحظي المسلسل على إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وناقش المسلسل قصة الحب من النظرة الأولى،ودارت أحداث المسلسل حول علاقة حب جمعت بين "فارس"، الابن البكر لعائلة ضاهر، الذي يلعب دوره ظافر العابدين، وجسدت الفنانة كارمن بصيبص دور ثريا وهي مطربة التي تولت خالتها رعايتها إثر وفاة والديها، والمسلسل بطولة ظافر العابدين، كارمن بصيص. مسلسل "نصيبي وقسمتك"



وفي شهر سبتمبر عُرض مسلسل "نصيبي وقسمتك3"، ونجح المسلسل في تجميع شمل الأسرة، نظرًا لمناقشة أكثر من حكاية فيه،ولاسيما واحتوي المسلسل على تسع حكايات عُرضت على مدار خمس حلقات، واشتملت كل حدوتة على مخرج جديد وأبطال جُدد. حكايات وأبطال "نصيبي وقسمتك "



ومن حكايات" نصيبي وقسمتك3"، الحكاية الأولي هي"اتفضل فى الصالون"، وهي بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، أحمد جمال السعيد، أحمد رفعت، نانسى صلاح،هاني عادل، إخراج مصطفى فكرى، والحكاية الثانيةهي"براد شاى" بطولة هبة مجدي، توني ماهر،هاني عادل،إخراج محمد سلامة، والحكاية الثالثة هي"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، والحكاية الرابعة هي :"مين طفي النور"كريم قاسم، ملك قورة، والحكاية الخامسة هي :"ع الهادي يا زبادي" بطولة مدحت تيخا، نسرين أمين، والحكاية السادسة هي "كله بالحب"، وهي بطولة إيمان العاصي، شريف سلامة، إخراج محمد جمعة، والحكاية السابعة هي حبيبي من تخون،وهي بطولة مصطفي منصور، طارق صبري، باهر النويهي، سلوي عثمان، وإخراج مصطفي فكري والحكاية الثامنة هي "ما تيجى يا مليجي"، بطولة محمد الشرنوبي، محمود حجازى، دنيا عبد العزيز ،إخراج مصطفي فكري، والحكاية التاسعة هي :"ما يطلبه المستمعون"، وهي من تأليف عمرو محمود ياسمين، وإخراج أكرم فريد، بطولة نرمين الفقى، رانيا محمود ياسين، ايهاب فهمى، وأميرة الشريف. مسلسل "بلا دليل" وفي شهر أكتوبر بدأت قناة "cbc" في عرض مسلسل "بلا دليل"، و استطاع المسلسل أن يحقق نجاحًا كبيرًا، وأن يتصدر تريند الأكثر بحثًا على موقع "تويتر"، وتدور أحداثه حول عازفة القيثار تُدعي حبيبة تجد نفسها في موقف صعب عندما تخبرها ابنتها بأنها شهدت على جريمة قتل رجل يُدعي تيمور الهواري،ارتكب هذه الجريمة زوجها عمر، فتسعى حبيبة لمعرفة الحقيقة.



أبطال مسلسل "بلا دليل"



والمسلسل من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي، بطولة درة، خالد سليم، عمر الشناوي، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، هاجر الشرنوبي، أشرف ذكي، انعام الجريتلي. والمسلسل من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي، بطولة درة، خالد سليم، عمر الشناوي، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، هاجر الشرنوبي، أشرف ذكي، انعام الجريتلي. مسلسل "حواديت الشانزلزيه "



في شهر نوفمبر الماضي بدأ عرض مسلسل "حواديت الشانزلزيه" على قناة "one" ، وعند عرض أول حلقة له تصدر المسلسل تريند الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، "تويتر"،وذلك بعد مقتل إياد نصار، وتدور أحداث المسلسل في جو من الإثارة والغموض، ،وحول شخص يُدعي رياض وهو متعدد العلاقات النسائية يُقتل داخل تياترو، وتبدأ الشرطة في البحث عن القاتل، كما يدور حول فترة الخمسينات، لإبراز جمال مصر في تلك الفترة. أبطال مسلسل "حواديت الشانزلزيه"



والمسلسل بطولة إياد نصار، إدوارد، عزوز عادل، هادي خفاجة،إنجي المقدم، داليا مصطفي، أماني كمال، مي سليم، ميس حمدان، والمسلسل من تأليف أيمن سليم، نهي سعيد، إخراج مُرقس عادل، إنتاج سينرجي. Advertisements مسلسل "ممالك النار"



وفي منتصف شهر نوفمبر بدأت قنوات "mbc" بعرض مسلسل "ممالك النار"، المسلسل الذي استطاع أن يحدث ضجة كبيرة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما تصدر تريند الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، "تويتر"، وتخطت أولى حلقاته ملايين المشاهدات، وتدور أحداث مسلسل "ممالك النار" حول حقبة دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانين في القرن السادس عشر. أبطال مسلسل "ممالك النار"

وشارك في بطولة المسلسل كل من خالد النبوي، عبد المنعم عمايري، رشيد عساف، محمود نصر، نضال نجم، منى واصف، كندة حنا، عاكف نجم، يامن فيومي، قصى الشوفي. والعودة إلى شهر مايو وبخاصة شهر رمضان، نجد أن الأعمال التى عُرضت في شهر رمضان هذا العام، كانت أقل كثيرًا خلاف السنوات الماضية، حيث بلغ عدد المسلسلات حوالي22 مسلسل،واستطاعت بعض هذه المسلسلات أن تنال إعجاب النُقاد والجمهور معًا،نظرًا لتناولهم القضايا الهامة، ولبراعة الأبطال في تغيير جلدهم، والظهر بشكل مختلف عما سبق الظهور به، ومن أبرز هذه المسلسلات: أحداث مسلسل "هوجان"



دارت أحداث مسلسل "هوجان" حول شاب أطلق عليه من أهل منطقته الشعبية لقب"هوجان"، نظرًا لتمتعه بقدرات خارقة، حيث ظهر في بداية المسلسل وهو يقوم بسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، ويقوم بثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه، ويأكل الزجاج، لتذيع شهرة "هوجان" في الأفق، ويصبح واحدًا من كبار رجال المجتمع،وفي أحد الموالد يتم بقتل سليمان الورداني دفاعًا عن بهلول الذي جسد دوره الفنان صلاح عبد الله، حيث اتي سليمان وحاول الاعتداء على بهلول، وتصدر له هوجان، فألقي به بعيدًا فوقع جثة هامدة على الفور، ثم يغادر قريته، ويلتقي في القطار بلطفي وحورس،وبعد فترة يتورط معهم في سرقة فيلا كمال اللباد الذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي، ويقوم بعد ذلك باستغلاله ويجعله حارس شخصي له، وتحاول بعدها وردة التي تجسد دورها الفنانة ميرنا نور الدين البحث عنه والتقرب منه لكي تتزوجه، لكنه يرفض الزواج منها ويتزوج بعد ذلك من نوجا التي جسدت دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، وبعد فترة قامت بالانفصال عنه نظرًا لعدم استمراره في السرقة، وتزوجت من صديقه لطفي الحراق الذي جسد دوره كريم محمود عبد العزيز، وبعد ذلك يحدث تحول في حياة هوجان ويقوم بالعمل في تجارة الآثار لكي ينافس لطفي الحراق ورجل الأعمال كمال اللباد، ولكن معدنه الطيب يطغى فيقوم بمساعدة كل من يحتاج إلى المساعدة،وتتوالى الأحداث ويكتشف هوجان أن كمال اللباد وبهلول هم سبب مقتل عائلته في الصعيد وتشرده منذ طفولته، وذلك بسبب الآثار، وبعد ذلك يكتشف بأن والده على قيد الحياة فيقوم بمساعدته شخص يٌدعى علي يُجسد دوره الفنان كريم عبد الجواد الذي يحب نور نجلة كمال اللباد،في العثور عن والده وعلم بأن والده مسجون في قضية تهريب أثار كبيرة من أكثر من 30 عامًا.



أبطال مسلسل "هوجان"



المسلسل بطولة "محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله ، عايدة رياض، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، رياض الخولي، هاجر أحمد، أوس أوس، يوسف حسام، أحلام الجريتلي، انعام سالوسة، ميرنا نور الدين. المسلسل بطولة "محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله ، عايدة رياض، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، رياض الخولي، هاجر أحمد، أوس أوس، يوسف حسام، أحلام الجريتلي، انعام سالوسة، ميرنا نور الدين. أحداث مسلسل" ولد الغلابة"



مسلسل" ولد الغلابة" استطاع المسلسل أن يجمع شمل الأسرة، ويجعلهم ينتظرون معًا عرض حلقته الجديدة بشغف،نظرًا لحبهم الشديد للفنان أحمد السقا الذي يقوم باحترام المشاهد فلا يوجد عملاً له يحتوي على مشهد مسئ، وعند عرض أول حلقة له تصدر المسلسل تريند الأكثر بحثًا على موقع" جوجل"، وتناولت أحداث المسلسل قصة رجل صعيدي يُدعى عيسي الغانم، جسد دوره الفنان أحمد السقا، ويعاني من الفقر، ويخضع للعمل في مهنتين، وذلك بسبب الظروف الشاقة التي يقابلها خلال الأحداث،ويصادف مرض والدته، واحتياجها لإجراء جراحة لزرع الكبد لإنقاذ حياتها، والسبب الثاني لكي يستطع توفير المصاريف اللازمة لتجهيز شقيقته"صفية" للزواج، فالمهنة الأولي مدرسًا بإحدى المدارس الحكومية،والمهنة الثانية يعمل كسائقًا لدى ضاحي الكيال تاجر المخدرات الذي يجسد دوره الفنان محمد ممدوح، وتتصاعد الأحداث، ويضطر لفعل أشياء تتخالف مع مبادئه، وتشتعل الحرب بينه وبين عصابة تهريب المخدرات. أبطال مسلسل "ولد الغلابة"



والمسلسل بطولة أحمد السقا، مي عمر، صفاء الطوخي، محمد ممدوح ، إنجي المقدم،ريم سامي، هبة مجدي، وإدوارد، سلوي عثمان، كريم عفيفي، وهادي الجيار، مجدي بدر، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصباح. مسلسل "لآخر نفس"



استطاع المسلسل أن يحقق مشاهدات عالية، ودارت أحداثه في إطار درامي مشوق حول امرأة قُتل زوجها في ظروف غامضة، ثم يتعرض أولادها لعملية خطف، وتصدم بحقائق في حياة زوجها لم تكن تعلم شيئًا عنها، ولكن هذه الحقائق تقوم بتهديد حياتها وحياة أطفالها. استطاع المسلسل أن يحقق مشاهدات عالية، ودارت أحداثه في إطار درامي مشوق حول امرأة قُتل زوجها في ظروف غامضة، ثم يتعرض أولادها لعملية خطف، وتصدم بحقائق في حياة زوجها لم تكن تعلم شيئًا عنها، ولكن هذه الحقائق تقوم بتهديد حياتها وحياة أطفالها. أبطال مسلسل" لآخر نفس"



المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ حسام علي، ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالله حسن، أمين جمال، بطولة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب،أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، مراد مكرم، محمد عز. مسلسل "لمس أكتاف"



المسلسل استطاع أن يحقق إشادات كبيرة من الجمهور والنُقاد،حيث تناول قضية هامة وهي محاربة الإدمان، ودارت أحداث المسلسل حول شخص يُدعي أدهم عبد الجابر قام بتجسيد دوره الفنان ياسر جلال، ويعمل آدم مُصارعًا، وفاز بالعديد من الميداليات والجوائز، ويقوم باعتزال المصارعة بسبب إصابته لصديقه أشرف الذي جسد دوره المُصارع كرم جابر، حيث تسبب في إحداث شلل له، ويمر أدهم بالعديد من الظروف الصعبة، ويتورط في قضية قتل لم يقم بارتكبها ويدخل السجن بعد ذلك، وعند خروجه من السجن،يُقابل رجل يُدعي حمزة الحناوي يُجسد دوره الفنان فتحي عبد الوهاب يعمل في تجارة المخدرات، يتورط معه في أعمال إجرامية، وعندما يقرر التوبة، وبعدها يتوفي نجله فارس أثر تناوله بعض المخدرات.

شهد عام ٢٠١٩ العديد من الأعمال الدرامية الناجحة التي لم يقتصر عرضها في السباق الرمضاني فقط، لكن هذا العام شهد حالة من النشاط الفني لاسيما في الأعمال الدرامية التي عُرضت خارج السباق الرمضاني، وأصبح الجمهور يُشاهد الأعمال الدرامية المعروضة بشغف كبير، بعدما نجحت هذه الأعمال في استقطاب الجمهور لها، وأصبح الجمهور في حالة تشويق لرويئة هذه الأعمال، وصار يُشاهد التلفاز في أوقات كثيرة، ولم يقتصر مشاهدته على رمضان فقط.



أبطال مسلسل "لمس أكتاف"



والمسلسل من تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي ،بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، كرم جابر، محمد عز، هاجر الشرنوبي، عزوز عادل.

