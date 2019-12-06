تراند اليوم : سوسن بدر هتنافس عمرو دياب بأغنية جديدة – إتفرج

صبحت الفنانة سوسن بدر تتواصل مع جمهورها بشكل كبير من خلال حسابها على Instagram.

شاركت بدر جمهورها بصورة جديدة لها ظهرت فيها داخل استديو تسجيل الصوت.

كتب تعقيبا على الصورة لتطمئن جمهورها وتؤكد أنها لن تغني.

Advertisements

تلقت سوسن تعليقات كثيرة من ضمنها تعليق للفنانة منى زكي التي ردت عليا قائلة: “انتي تعملي اللي عايزاه”، لتعود سوسن بدر وترد عليها مؤكدة أن هذا ما تفعله طوال الوقت.

‎‎

يشار إلى أن سوسن بدر تنشغل في تصوير مسلسل “بخط الإيد” وهو من بطولة يسرا اللوزي، وأحمد رزق، وإيمان العاصي، تأليف هالة الزغندي، إخراج ‏شيرين عادل، ومن المقرر أن يكون عدد حلقاته 45 حلقة.‏

يذكر أن آخر أعمال سوسن بدر كان مسلسل “أبو العروسة 2” من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور، ‏بطولة سيد رجب، ورانيا فريد شوقي، ونرمين الفقي، ومدحت صالح، وولاء الشريف، وميدو عادل، ومحمود ‏حجازي، وكارولين عزمي‎.‎‏ ‏