تراند اليوم : اندر إيدج.. كيف تتعامل إنجي المقدم مع إبنتها في سن المراهقة – فيديو

كشفت الممثلة إنجي المقدم أنها تحاول السيطرة على أعصابها كثيرا ولكنها أحيانا تفقدها وخاصة على ابنتها الشابة.

قالت إنجي: “من أهم عيوبي أني عصبية، تحسنت كثيرا عن السابق ولكني مازلت عصبية، وأحاول السيطرة على أعصابي خاصة مع ابنتي ذات الـ17 عاما، ولكنها في فترة صعبة وتمرد وترد عليّ بطريقة لا تعجبني مما يثير عصبيتي”، حسب تصريحاتها لبرنامج “أسرار النجوم”.

وكشفت إنجي المقدم أن تربية البنت أسهل بعض الشيء عن الولد، وهذا ما وجدته في علاقتها مع ابنيها.

يذكر أن إنجي المقدم يُعرض لها حاليا مسلسل “حواديت الشانزليزيه”، بجانب كلاً من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنه ‏جلال، وعزوز عادل، وانتاج تامر ‏مرسي وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف عايدة ‏رياض، وحمدي الوزير، وفريدة سيف النصر، وعارفة ‏عبد الرسول، وليلى عز العرب، وهو من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.