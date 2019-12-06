متابعة بتجــــــــــرد: وجّه الفنان مروان خوري رسالة مؤثرة إلى والدته التي رحلت خلال شهر تموز الماضي، معبّراً بصدق عمّا يختلجه من حزن وحنين واشتياق لها. وغرّدت عبر “تويتر” بهذين البيتين الشعريين:
“إمي
يوم اللي رحنا تنودّعِك
كنتي من روحي عم تطلعي
تركت نِصّي بالمدفن معِك
وجبت نصِّك التاني معي”.
والجدير ذكره، أن والدة مروان خوري كانت قد توفيت بداية شهر تموز/يوليو وفق ما أعلن النجم اللبناني عبر تويتر.
كانت هذه تفاصيل خبر مروان خوري: “إمي… تركت نِصّي بالمدفن معِك”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.