مروان خوري: “إمي… تركت نِصّي بالمدفن معِك”!

متابعة بتجــــــــــرد: وجّه الفنان مروان خوري رسالة مؤثرة إلى والدته التي رحلت خلال شهر تموز الماضي، معبّراً بصدق عمّا يختلجه من حزن وحنين واشتياق لها. وغرّدت عبر “تويتر” بهذين البيتين الشعريين:

“إمي

يوم اللي رحنا تنودّعِك

كنتي من روحي عم تطلعي

تركت نِصّي بالمدفن معِك

وجبت نصِّك التاني معي”.

والجدير ذكره، أن والدة مروان خوري كانت قد توفيت بداية شهر تموز/يوليو وفق ما أعلن النجم اللبناني عبر تويتر.