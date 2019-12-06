نادين نجيم تستعيد التاج بعد 16 عاماً على انتخابها ملكة

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية نادين نجيم فيديو جديد عبر حسابها على “إنستجرام”، ظهرت فيه بإطلالة لافتة جداً. وأطلّت واضعة تاجاً على رأسها في جلسة تصوير جديدة خضعت لها بعدسة المصوّر الفوتوغرافي شربل بو منصور.
وأثارت نجيم التساؤلات حول الهدف من هذه الجلسة، كاشفة أنها تحضّر لمشروع جديد سيبصر النور قريباً. وعلّقت قائلة: “قريباً… هل يمكنكم تخمين ما أحضّر له؟
وتعود بنا إطلالة نجيم بالتاج على رأسها إلى حدث انتخابها ملكة جمال لبنان العام 2004، منذ 16 عاماً.
على صعيد آخر، تعقد نادين نجيم جلسات عمل مكثفة مع صناع مسلسلها الجديد وذلك للاتفاق على كل التفاصيل المتعلق بالعمل الأكثر انتظارًا في الدراما العربية. وكانت نادين قد فازت بجائزة “أفضل ممثلة عربية” لعام 2019 عن دورها في مسلسل “خمسة ونص”، وذلك خلال فعاليات الدّور العاشرة من “مهرجان الفضائيات العربية” في مصر.
مسلسل “خمسة ونص” استحوذ على القوائم الأعلى مشاهدة في البلدان العربية وشارك في بطولته إلى جانب نادين نسيب نجيم الممثل السوري قصي خولي.
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