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متابعة بتجـــــــــــرد: لم تخلف النجمة الإماراتية أحلام، وعدها الذي أطلقته قبل أيام، بأن تقدم “ليلتين تاريخيتين” في سلطنة عمان، وتحديدًا على خشبة مسرح دار الاوبرا السلطانية في مسقط.
وبقدر التزام أحلام بوعدها، كان جمهورها في سلطنة عمان كذلك، فلبى دعوة “فنانة العرب”، وفي الليلة الثانية كما الأولى غنت للحب والعشق والوطن، ومن قديمها وجديدها، ورسمت في الحف لوحات استعراضية أخاذة، ليردد جمهورها “أنت الملكة يا أحلام”.
تفاعل كبير شهده الحفل، الذي جسد فيه الجمهور شعار “كامل العدد”، لتبدو الأمسية الثانية، فصلاً جديداً في قصة نجاح أحلام.
وتألقت أحلام كعادتها خلال الحفل حيث ارتدت فستانًا من اللون الزهري يتميّز بقصة مستقيمة منسّقة مع كاب فضفاض من الريش مستوحى من العباءة الخليجية التقليدية، فبدت بغاية الرقي والأناقة.
هاشتاغ خاص يحمل اسم “أحلام في سلطنة عمان”، دشنه متابعو “فنانة العرب” على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الليلتين، ليبدو كبادرة تقدير لأحلام، التي تفاعلت معه أيضًا، عبر تواصلها مع جمهورها، لمعرفة ردود أفعالهم حول الحفل، وأغنياتها، لتأتيها “شهادة النجاح” موقعة باسم الجمهور الذي أحب صوتها، وقام بتحميل صورها وكليباتها وبعضاً من أغنياتها على الموقع.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تشدو في دار الأوبرا السلطانية وحفلها الثاني يحمل لافتة “كامل العدد” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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