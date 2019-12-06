في أعنف هجوم عليه.. محمد رمضان متّهم بالإرهاب

متابعة بتجــــــــرد: وجّه الممثل المصري القدير جلال الشرقاوي نقدًا لاذعًا للفنان محمد رمضان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش تكريمه في مهرجان الإسكندرية المسرحي.
وكشف “الشرقاوي” أنّ “رمضان” أمضى في معهد الفنون أسبوعين فقط وبالتالي هو ليس بخرّيج لافتاً إلى أنّ أعماله المليئة بالعنف والقتل والدم تُسيء للمجتمع وتندرج ضمن نطاقة “الإرهاب”.
وقال بأنّ تصنيف محمد كممثل يقع ضمن المرحلة المتوسطة مطالباً إيّاه باستخدام موقعه من أجل خدمة الجمهور والإبتعاد عن الممنوعات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرّة الأولى التي يتعرّض فيها محمد لهجوم من قبل نجوم الوسط الفني، وتحديدًا الفنانين القديرين إلا أنّ كلام جلال الشرقاوي يعتبر الأعنف منذ بداية “رمضان” الفنية.
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