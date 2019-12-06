هدية من هند البحرينية لجمهورها مع حلول عام 2020 – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: طرحت النجمة هند البحرينية أغنية جديدة تحمل اسم “هدية” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناتها على موقع “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات فهد التوم، ألحان حمد القطان، توزيع براك المطوع، مكس وماستر منتظر الزاير، ايقاع عبدالله البلوشي، عود وكمان علي الجمالي وجيتار مصطفى اصلان.

هند البحرينية تولت إنتاج الأغنية على نفقتها الخاصة، لتكون بمثابة هدية لجمهورها مع حلول عام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “هدية” حققت رواجًا واسعًا فور إصدارها، وتلقت هند البحرينية بعد إصدارها سيلاً من التعليقات التي هنأها من خلالها محبّوها عليها.

كلمات الأغنية:

مــن كثر حــبـك ضـاق صدري عـلـيـه

قد شفت احد ضايق وهو حيل مبسوط

أبـيــ لي ( حب الناس ) وأكــثـر شـويـه

عــشـان أحــبــك حُــب رايق ومضبوط

تـــعــال واسـرقــــنـي وكـلـبـش يــديــه

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حــلـلـت لـك دمـي بــلا قــيـد وشـروط

وإلـعـب عـلـى كـيـفـك ! بـشوقي وفـيـه

وفــوزتــك بـحــبي وأنـا بأول الـشـوط

يـــا جـــاي لـــدنــيـا مــن الله هــديــه

وأرسلك ربي وخصني بحب مصفوط

غـلـبـتـنـي ،، ومـحـدن تـغـلـب عـلـيـه !

وعـلـقـت لـك قـلبي عـلى شفتك نوط

لمشاهدة فيديو أغنية “هدية”: