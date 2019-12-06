شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج سعودى: صناعة السينما شهدت حضورا فى المملكة خلال السنوات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج السعودى عبد المحسن الضبعان إن صناعة السينما فى المملكة العربية السعودية شهدت خلال الأعوام الأخيرة تجارب أثبتت حضورا جيدا فى الساحة السينمائية العربية، مشيرا إلى أن سياسة الانفتاح الثقافى والفنى ستؤتى ثمارها الايجابية على الصناعة الفنية .

وأضاف الضبعان على هامش مشاركته بفيلم " آخر زيارة " فى مهرجان مراكش الدولى للفيلم إنه حصل على دعم لانتاج الفيلم من مركز اثراء الثقافى الذى يهتم بتمويل التجارب الفنية والثقافية، موضحا أن صالات العرض السينمائى مازالت قليلة لكن هذا لايعد عائقا أمام حضور الأفلام السعودية التى ما زالت فى طور النمو، وأعرب عن أمله فى ان تتاح لفيلمه الفرصة فى العرض فى مصر باعتبارها رائدة صناعة السينما فى العالم العربى .

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يتناول الفيلم قصة «ناصر»، الذى يعلم بمرض والده فيقرر العودة الى قريته برفقة ابنه «وليد» البالغ من العمر 16 سنة، ويرصد الفيلم العلاقة الحالية بين الأجيال، المليئة بالتنصل والاستنكار غير المعلن، والفجوة العميقة بين الأجيال ، فمن جهة هناك الآباء الذين يدعمون تقاليد وعادات النظام الأبوي، ومن جهة أخرى هناك الأبناء الذين يتطلعون إلى التحرر من كل ذلك، فضلا عن رصد واقع المجتمع السعودى .