شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج سعودى: صناعة السينما شهدت حضورا فى المملكة خلال السنوات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج السعودى عبد المحسن الضبعان إن صناعة السينما فى المملكة العربية السعودية شهدت خلال الأعوام الأخيرة تجارب أثبتت حضورا جيدا فى الساحة السينمائية العربية، مشيرا إلى أن سياسة الانفتاح الثقافى والفنى ستؤتى ثمارها الايجابية على الصناعة الفنية .
يتناول الفيلم قصة «ناصر»، الذى يعلم بمرض والده فيقرر العودة الى قريته برفقة ابنه «وليد» البالغ من العمر 16 سنة، ويرصد الفيلم العلاقة الحالية بين الأجيال، المليئة بالتنصل والاستنكار غير المعلن، والفجوة العميقة بين الأجيال ، فمن جهة هناك الآباء الذين يدعمون تقاليد وعادات النظام الأبوي، ومن جهة أخرى هناك الأبناء الذين يتطلعون إلى التحرر من كل ذلك، فضلا عن رصد واقع المجتمع السعودى .
كانت هذه تفاصيل خبر مخرج سعودى: صناعة السينما شهدت حضورا فى المملكة خلال السنوات الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.