شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود وأبيجيل سبنسر يكشفان عن حلقاتهما المفضلة فى مسلسل reprisal والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق النجم العالمى المصرى الأصل مينا مسعود اليوم الجمعة، بعرض عمل فنى جديد عقب دوره فى فيلم "Aladdin"، الذى حقق نجاحا كبيرًا على مستوى السينما العالمية، حيث يبدأ عرض مسلسل النجم المصرى الجديد Reprisal، مساء اليوم، وهو مسلسل من إنتاج شبكة Hulu.

المسلسل الدرانى Reprisal الذى تعرض الشركة المنتجة كافة حلقات موسمه الحالى، اليوم، يدور حول امرأة تنطلق للانتقام من العصابة التى حاولت قتلها، وهو مسلسل بطولة مجموعة متنوعة من النجوم، منهم، أبيجيل سبنسر، رودريجو سانتورو، ماديسون دافنبورت، ديفيد داستالمشيان، ريس ويكفيلد، دبليو ايرل براون، جيلبرت أوور، جيريمى هاريس، تشاد مايكل بيرد، إرنست ميرسر، تشاد بيتر، تشارلز ستريكلاند.

وفى هذا الإطار، أجرى موقع "The International Business Times"، حوارًا مع نجوم المسلسل، حيث تقول أبيجيل سبنسر، "Reprisal، هو بالتأكيد دراما عائلية ممتدة، سواء أكان الناس مرتبطين أم لا، وبه طابع دراما الجريمة، كما يحتوى على الكثير من عناصر أفلام هوليود الكلاسيكية"، مضيفة "أود أن أقول أن شخصيتى "دوريس" هى القوة المحركة، إنها تونى سوبرانو فى المسلسل، وإنها نوع من مركز النهر، وكل شخص آخر تابع لقصتها.. وهى تلامس الجميع، لكن متى وكيف ولماذا.. هى جزء من اللغز وجزء من الإثارة".

ويقول مينا مسعود، فى حواره لـ"ibtimes"، "إيثان هارت، بشكل أساسى دون أن يبذل الكثير من الجهد، هو الشخص المختار للقيام ببعض أعمال دوريس من أجلها.. وهو قادم من عالم إلى آخر، فهناك عالمان رئيسيان فى العرض، وهما فى الأساس من ضاحية فى ديترويت، ثم هذا العالم الخيالى الذى أنشأه، وهو ينتقل من عالم إلى آخر، وهو يتفاعل"، مضيفًا "إنه واحد من الشخصيات الوحيدة التى تنتقل من عالم إلى آخر، لكنه يتفاعل فى الغالب مع 3 River Phoenixes، وهى عصابة فرعية من العصابة الأخرى التى تسمى Banished Brawlers، لكننى أعدكم أن هذا لن يكون معقدًا".

وعن الحلقات المفضلة للنجمة أبيجيل سبنسر بعد تصويرها حلقات المسلسل، قالت سبنسر، "كلهم جيدون​​، لكن الحلقات 7 و8 و9، هى المكان الذى تبدأ فيه الأمور بالفعل فى الإثارة، وبهذه الحلقات أحصل على القيام ببعض الأشياء التى لم أفعلها أبدًا.. أشعر أحيانًا أننى أفعل فن الأداء على الكاميرا.. إنه فريد حقًا، وكنت أبحث عن شىء لم أره من قبل على شاشات التلفزيون.. ومن الصعب جدًا إيجاد أفكار جديدة، واعتقدت أنها كانت كذلك".

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أما مينا مسعود، فيقول، "أوه، كلهم ​​جيدون.. وأنا أحب الحلقة 9 الآن.. يحدث شيء كبير فى الحلقة 9 بالنسبة لإيثان – وهى الشخصية التى يجسدها الفنان المصرى - على وجه الخصوص، ولا أستطيع أن أقول ما سيحدث، لكن الأمور بدأت تتحول إليه فى الحلقة 7، لذلك أود أن أقول أن الحلقة 7 كانت رائعة".

وفيما يتعلق بالجانب الأكثر تحديًا لتصوير هذا المسلسل، تقول سبنسر، "لقد كنت ألعب حقًا مع المذكر والطاقة الأنثوية فيها لأنها مؤنثة للغاية، لكنها تفعل نوعًا من الأشياء الذكورية الكلاسيكية ونوعًا من الخوض فى هذه الطاقة المخيفة، حيث يمكن أن تكون أى شىء وتفعل أى شىء.. وهناك أيضًا العنصر المادى لها.. أقصد، إنها قوية جسديًا".

وأضاف "شخصيتى هى أيضا راقصة، لذلك أنا أرقص فى المسلسل، كذلك وهناك الأعمال المثيرة، ولدينا الكثير من لحظات التصويب وإطلاق النار، وأيضاً، إنه تحول بالنسبة لى مع الشعر والمكياج، حيث نعيش فى عصر غامض".

بدوره، قال نجم فيلم علاء الدين، عن كيفية الانتقال من ديزنى إلى العمل فى هذا العرض المظلم والشجاع، "كان لدى عمل جميل بينهما.. إنه فيلم سيتم طرحه فى عام 2020 بعنوان "Run This Town"، وهو بمثابة دراما سياسية، لذلك أشعر أننى تراجعت إلى مرحلة الانتقال.. لكن هذا ما تريده كممثل.. تريد أن تكون قادرًا على لعب أكبر عدد ممكن من الأشياء المختلفة والغطس فى أكبر عدد ممكن من الشخصيات المختلفة.. هذا ما أستمتع به".

وعن ارتباط شخصيته فى مسلسل Reprisal، بأى قصص رومانسية خلال هذا الموسم، كشف مينا مسعود، عن وجود قصة حب واحدة مع شخصيته ضمن أحداث المسلسل، لافتًا إلى وجود كثير من الأحداث الدرامية الأسرية بخلاف ذلك.