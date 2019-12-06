شكرا لقرائتكم خبر عن "مطلعش هو".. شبيه كاظم الساهر يثير الجدل حول مشاركة القيصر فى مظاهرات العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فيها الفنان كاظم الساهر وهو يقف أعلى برج المطعم التركى فى بغداد، الذى يطلق عليه جبل أحد والذى يعتصم به الثوار فى العراق، الأمر الذى أثار جدلًا واسعًا بين المتظاهرين العراقيين حول صحة الصورة من عدمه.

فور انتشار الصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع كثير من التعليقات، ومنها أن كاظم الساهر أخيراً وصل إلى العراق وشارك فى التظاهرات، وأنه قد يتعرض للخطف، وكان التعليق اللافت: "الرجال عند الشدائد تظهر"، وذلك حسب ما نشرته صحيفة السومرية العراقية.



شبيه المطرب العراقى كاظم الساهر

وفى وقت لاحق تبين أن هذه الصورة تعود لرجل عراقى شارك بتظاهرات العراق، لكنه يتمتع بشبه كبير جدًا بينه وبين كاظم الساهر، ورغم الشبه الواضح بين الرجل صاحب الصورة والقيصر إلا أنّ بعض جمهور الساهر نفى وجود أى شبه بينهما.

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يذكر أن المطرب العراقى كاظم الساهر كان قد علق فى أكتوبر الماضى على التظاهرات التى تشهدها عدة محافظات فى بلاده، عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، حيث قال: "سلامٌ عليك على رافديك عراق القيم، فأنت مزارٌ وحبٌ ودارٌ لكـل الأمم"، وأضاف "أصلى لأجلك فى كل حين، وأمسح عنك غبار السنين، لماذا أراك حبيبى حزين ويعصر قلبك هذا الألم".

وعلى جانب آخر، أعلن القيصر كاظم الساهر عن إلغاء حفله ضمن فعاليات موسم الرياض المقامة بالمملكة العربية السعودية، والذى كان مقررًا له أن تقام يوم الخميس 12 ديسمبر الحالى، بسبب الظروف الراهنة فى موطنه العراق.

ونشر كاظم الساهر عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام: "نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر فى مهرجان موسم الرياض نظراً للظروف الراهنة فى العراق الحبيب، نعتذر من الجمهور السعودى الكريم ونشكر تفهمكم".