شكرا لقرائتكم خبر عن جمهوره بيحبه فى كل مكان.. تامر حسنى يحتفى بالاستقبالات الشعبية خارج مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى النجم تامر حسنى، اليوم الجمعة، بلقطات من مسيرته الفنية خلال السنوات الماضية ، حيث شارك الفنان متابعيه على السوشيال ميديا، مقطع فيديو يرصد الاستقبالات الشعبية له فى عدة دول عربية وأجنبية أثناء جولاته الفنية لإحياء الحفلات الغنائية خارج مصر.

نشر تامر حسنى، مقطع الفيديو الذى يرصد استقبال الجمهور له فى مطارات عدة دول، منها، سوريا والمغرب وبريطانيا وأستراليا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، معلقًا على الفيديو "من أجمل لحظات الحب الجماهيرية واستقبالاتى الشعبية فى مختلف بلاد العالم ربنا يخليكوا ليا يا أعظم أهل وجمهور"، ويتضمن الفيديو أيضًا إشادة إعلاميين مصريين وعرب بالمسيرة الفنية الناجحة لتامر حسنى المشرفة له ولوطنه مصر.

كما يستعرض الفيديو حصول تامر حسنى على شهادة موسوعة جينيس، ويقول المعلق، بالفيديو، "تامر حسنى هو صاحب أكبر حملة تبرع بالدم فى التاريخ، وأول مصرى يُدخل مصر موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر حملة تبرع بالدم فى العالم.. وجمع مع جمهوره 110 ألف كيس دم لشعب مصر فى حملة واحدة"، كما عرض الفيديو جانب من الحصول على بصمة الأيدى والقدم للفنان تامر حسنى، بالمسرح الأثرى الصينى بهوليوود، موضحًا أن تامر حسنى هو أول فنان عربى فى التاريخ يحصل على بصمة الأيدى والقدم من المسرح الأثرى الصينى بهوليوود.

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ويذكر أن صناع فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى، كانوا قد أصدروا الأفيش الدعائى للعمل، المقرر عرضه فى دور السينما 25 ديسمبر، وتصدر الأفيش بطل الفيلم تامر حسنى وخالد الصاوى، فيما حدد صناع الفيلم، موعد 24 ديسمبر الجارى، لإقامة العرض الخاص للفيلم، فى إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور أبطاله وتامر حسنى، والمخرج سعيد الماروق ، فضلا عن حضور مجموعة من الإعلاميين والفنانين.



تامر حسنى يشكر جمهوره على الاستقبالات الشعبية خارج مصر

فيلم "الفلوس"، قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، اخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم .

يشار إلى أن تامر حسنى يحضر حالياً فيلمه الجديد "مش أنا"، حيث وضع موعد مطلع شهر يناير للبدء فى تصويره، ويشارك فى بطولته النجوم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحه، وشيرين، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، وومن المقرر أن يحيى تامر حسنى حفلا غنائياً كبيرا يوم 20 ديسمبر الجارى فى التجمع الخامس، ويشارك فى الحفل المطرب رامى جمال .