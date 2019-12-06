شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صابرين .. جدل جديد بسبب الحجاب بطلته هالة فاخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت الفنانة هالة فاخر تريند مؤشرات البحث على جوجل، اليوم الجمعة، بعد تداول صور لها مع الفنان حسن الرداد والمذيعة إنجى على، بدون حجاب، ليثار جدل جديد مشابه لما أثير من أيام قليلة بسبب الفنانة صابرن التى ظهرت هى الأخرى بدون حجاب، وظهرت فاخر مرتدية طاقية تكشف أجزاء من شعرها.

وتشارك الفنانة هالة فاخر من خلال مسرحية "لوكاندة الأوباش" من بطولة كلا من الفنان ماجد المصرى وحسن الرداد وإيمان العاصى وسعد الصغير وشيماء سيف وحمدى المرغنى وحسن عبدالفتاح، ومن المقرر عرضها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، وهى من تأليف محمد عز، ومن إخراج أشرف زكى .

وتصدر اسم الفنانة "صابرين"، فى نوفمبر الماضى، قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد نشرها صورها بدون غطاء للرأس.

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وأثارت صابرين حالة من الجدل، بعد قرارها، وانقسمت التعليقات على موقع "تويتر"، بين فريقين أحدهم يدعمها بأن ذلك حرية شخصية ولا دخل لأحد بقرارها، والفريق الأخر ينتقدها بعد هذا القرار.

وجاءت التعليقات كالتالي :" خلاص عملتو كل فرائض ربنا عشان نمسك فى حجاب صابرين هى حرة واظن أنها مش صغيرة وعارفة هى بتعمل ايه وهى اللى هتتحاسب مش انتم #صابرين"، وقال آخر :" هي #صابرين كانت لبست الحجاب عشان تخلعه في فرق بين الغلاف والحجاب".

وكانت صابرين ارتدت الحجاب بالفعل منذ فترة طويلة ولكنها تخلت عنه تدريجيًا، فارتدت بعده الطرحة الأسبانش، لتستقر مؤخرًا على ارتداء "التربون"، لتقرر أخيرًا التخلى عنه تمامًا والظهور بشعرها مرة أخرى كما كانت فى بدايتها الفنية.