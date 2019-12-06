هكذا علقت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة على وفاة شعبان عبد الرحيم!

كتب امير فتحي في الجمعة 6 ديسمبر 2019 05:58 مساءً - نشرت السفارة الإسرائيلية في القاهرة “منشورا” على فيسبوك للتعليق على وفاة المغني الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم، الذي حملت إحدى أشهر أغنياته عنوان “أنا بكره إسرائيل”.
وقالت في المنشور: تعرب سفارة إسرائيل عن خالص تعازيها للشعب المصري في وفاة المغني شعبان عبدالرحيم (شعبولا).
وأضافت: على الرغم من الجدل والخلاف خفيف الظل، فإننا ندرك أن شعبولا كان فناناً موهوباً للغاية، وكان حقاً صاحب شعبية جارفة.. وداعاً شعبولا – وليرحمك الله”. يذكر أن شعبان عبدالرحيم، توفى الثلاثاء الماضي، في أحد المستشفيات في القاهرة، حيث تعرض إلى وعكة صحية نقل بعدها إلى المستشفى .
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