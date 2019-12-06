إعترافات صادمة لمصرية بعد مقتل عشيقها بحجة ممارسة الرذيلة.. الشرف لم يكن الدافع ومفاجأة بشأن زوجها

كتب امير فتحي في الجمعة 6 ديسمبر 2019 05:58 مساءً - قررت نيابة قسم أول شبرا الخيمة المصرية حبس “ن. خ. ا” 24 سنة ربة منزل وزوجها “ب. ر. ع” 30 سنة عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاستدراجهما وقتل تاجر فاكهة بقصد سرقة أمواله موجهة لهما تهمة القتل العمد والسرقة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

و بحسب مصادر قالت المتهمة في التحقيقات زوجي طماع “طلب مني استدراجه إلى الشقة بحجة ممارسة الرذيلة زى كل مرة ونسرق فلوسه” مشيرة الى انه يوم ارتكاب الجريمة اتصلت به بالموبايل وقلت له تعالى لي لأني عوزاك تمارس معي الجنس واحضر معك 3 آلاف جنيه فوافق، وعقب وصوله طلبت منه البقاء فى الشقة وسأنزل للشارع لشراء أشياء وأطلع ونزلت وبعد حوالى ربع ساعة طلعت تاني فوجدت زوجي قتله، مؤكدة أن زوجها قال لها “إننا نستولى على الفلوس فقط” ولكنه قتله.

وقال المتهم الثاني “الزوج”: أنا لم أقصد قتله، “أنا كنت عاوز آخد الفلوس فقط، ولكنه قاومني والسلاح طول مني وهو قدره كده” مشيرا إلى أن المجني عليه كانت فلوسه كثيرة، وكان ينفق على زوجتى من غير حساب لدرجة أنه فى المرة الواحدة التى كان ينام فيها مع مراتي كان يعطيها ألف جنيه، حتى أننى كنت أطلب منها، أن تتصل به لينام معها كل ليلة، علشان ناخد الألف جنيه.