بوراك أوزجفيت يقرأ القرآن.. المشهد الأكثر تداولاً – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: أثار مشهد الممثل التركي بوراك أوزجفيت وهو يقرأ سورة “الفتح” من القرآن الكريم، إعجاب المشاهدين، وتم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتُبر المشهد الأكثر تداولاً من الحلقة الثالثة من مسلسل “المؤسس عثمان”، حيث يُعتبر ظهور ممثل تركي يقرأ القرآن بصوته في المسلسلات من المرات النادرة، ويتم الاستعانة بشخص مختصّ بعلوم وتجويد القرآن ليقرأ هو الآيات القرآنية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “الصباح” التركية، فإن بوراك أخذ دروساً في تلاوة القرآن الكريم لمدة تراوح بين 6 و7 أشهر ليتمكن من نطق الآيات القرآنية بالشكل الصحيح.

المسلسل الذي يعرض كلّ أربعاء في تركيا، وبالرغم من أن نسبة مشاهدة الحلقة الثانية منه والثالثة تراجعت قليلاً عن الحلقة الأولى، إلا أنه ما زال يتصدر “الرايتنغ” ويتصدر الترند التركي. كما يحظى بوراك بإعجاب المشاهدين لإجادته أداء الدور وخضوعه لتمرينات مكثفة في كل ما يتعلق بأن يكون أداؤه كاملاً على الشاشة، وخصوصاً أنه تتم مقارنته بأنجين ألتان دوزيتان الذي قدّم شخصية أرطغرل.