دار مجوهرات لبنانية تصمم تاج ملكة جمال الكون للعام 2019

متابعة بتجــــــــرد: يحضر إسم لبنان هذه السنة في حفل ملكة جمال الكون للعام 2019 يوم 8 كانون الأول بطريقة مميزة للغاية، تعكس وجهه المبدع والذي لا يعرف حدوداً.

وستزيّن دار معوّض للمجوهرات إطلالة الملكة المتوّجة بلقب ملكة جمال الكون بتاجٍ ماسي جديد من تصميمها، وقد كشفت الدار النقاب عن تاج ملكة جمال الكون للعام 2019 في حدثٍ إعلامي حصري في فندق أتلانتا ماريوت ماركيز في الولايات المتحدة الأميركية.

وسيُعقد حفل إنتخاب ملكة جمال الكون للعام 2019 في تايلر بيري ستوديوز في أتلانتا في الولايات المتحدة في 8 كانون الأوّل/ ديسمبر، على أن تتوج كاتريونا جراي، ملكة جمال الكون للعام 2018 من الفلبين، خليفتها في نهاية الحدث.

إشارة الى أن دار معوض للمجوهرات سبق وأعلنت في شهر أيلول الماضي عن هذه الشراكة التي تجمعها مع منظمي مسابقة ملكة جمال الكون.