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متابعة بتجــــــــــرد: تُفاخر مُدرّسة بريطانية تدعى فيف بوديكوت بأنها أكبر مشجعة لمدرب كرة القدم البرتغالي جوزيه مورينيو لدرجة أنها وشمت 38 صورةً له بمختلف أنحاء جسدها.
وبوديكوت هي جدّة تبلغ من العمر 62 عاماً، وهي مهووسة بمورينيو بغض النظر عن الفريق الذي يتولى تدريبه، وقد شاهدت جميع المباريات التي شارك فيها مورينيو، خصوصاً منذ أن أصبح مدرباً لمانشستر يونايتد الإنكليزي.
وبحسب موقع “ذا صن”، فقد أنفقت الجدّة فيف بوديكوت أكثر من 2600 دولار على الوشوم التي تغطي جسدها والتي حصلت عليها خلال 3 سنوات فقط.
واللافت أن المعجبة المهووسة أبدت رغبتها في الحصول على المزيد من الوشوم الخاصة بمورينيو في الأيام المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر معجبة مهووسة بالمدرب جوزيه مورينيو توشم عدداً لا يصدق من صوره على جسدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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