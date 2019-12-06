سرقةُ مجوهرات سوزان نجم الدين بمطار القاهرة.. شاهدي ما قالته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن صمتها بعد تعرُّضها للسرقة أثناء تواجدها داخل مطار القاهرة الدولي لتروي واقعة السرقة بالتفاصيل وما فعلته الشرطة المصرية بعد تدخلها لإعادة مسروقاتها من جديد.

وقالت سوزان في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، إنها أخطأت عندما قرّرت أن لا تحمل حقيبة يد التي تضع فيها مقتنياتها الثمينة وحاسبها المحمول فيه فوضعت أغلب مجوهراتها وأغراضها الثمينة في حقيبة السفر الكبيرة وتعرّضت الحقيبة لعملية سطو، وسرقة وقامت بإبلاغ السلطات المصرية متمثلة بإدراة البحث الجنائي المصرية.

فى هذا السياق، شكرت نجم الدين ضمن حديثها فى الفيديو عددًا من ضباط قسم البحث الجنائي المصري لمتابعتهم الطويلة والدقيقة والحثيثة لقضيتها وإلقائهم القبض على السارق بعد التعرف عليه ومداهمة منزله في منطقة الشرقية، وبينت نجم بأن السارق كان قد تصرّف بمعظم مقتنياتها الشخصية من مجوهرات ونقود وغير ذلك.

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وكانت سوزان نجم الدين قد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "ابن أصول" بطولة مع حمادة هلال ‏وآيتن عامر ومحمد نجاتي ورانيا منصور وإيناس كامل وإسلام إبراهيم وعماد رشاد وكريم أبو زيد ووفاء سالم و‏أحمد حلاوة وأحمد كرارة وحمزة العيلي والطفل محمد الفخراني ولاشينة لاشين وتأليف أحمد محمود أبو زيد و‏إخراج محمد بكير ومن إنتاج سينرجي‎.‎

وقدّمت سوزان دور والدة حمادة هلال وهي الأم الصغيرة التي تحب ابنها كثيرًا حبًا يصل إلى التملك والغيرة ‏عليه من زوجته مما يُفسد استقرار حياته‎.

سوزان نجم الدين، بدأت حياتها الفنية في سنة أولى هندسة حيث عملت كراقصة باليه وفلكلور شعبي في فرقة زنوبيا وجابت فيها خلال عام ونصف معظم الدول العربية وبعض الدول الأجنبية، خلال تلك الفترة قامت ببطولة مسرحيتين شاركت من خلالهما في مهرجانات عربية عدة، ثم بدأت أعمالها الفنية تتوالى بعد اختيار دقيق منذ البداية حيث كانت ومازلت تؤمن بالنوعية وليس بالكم، فأغنت الدراما السورية والعربية بأعمال اعتُبرت حجر أساس في الدراما السورية كمسلسل نهاية رجل شجاع عام 1993 الذي شاركت بطولته الممثل أيمن زيدان وأخرجه المخرج الكبير نجدت إسماعيل أنزور حيث أبدعت سوزان نجم الدين فيه بدور لبيبة وهو العمل الذي أطلقها إلى النجومية بسرعة قياسية ورسّخها كممثلة للأدوار الصعبة والجادة خاصةً أنه المسلسل الذي أحدث نقلة نوعية على مستوى صناعة الدراما السورية وكرّس هذه الدراما على المستوى العربي، و اشتركت أيضًا في خماسيات الخيانة صرخة روح في عام 2013 وفي خماسية حب محرم.