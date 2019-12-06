جينيفر لوبيز بأحدث ظهور مع خطيبها.. "جيليه فرو" بأكثر من ألفيْ دولار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تلفتُ جينيفر لوبيز الأنظار دائمًا أينما كانت، وفي أحدث ظهور لها مؤخرًا، خطفتْ جينيفر الأنظار بإطلالة مميزة بينما كانت برفقة خطيبها "أليكس رودريغيز".

فقد رصدت العدسات النجمة الأمريكية برفقة خطيبها مساء أمس الخميس في لندن، وبدا أن الثنائي يستعدان لقضاء أمسية رومانسية سويًا، حيث تألقت "جينيفر" (50 عامًا) بإطلالة عصرية، بينما اعتمد أليكس (44 عامًا) إطلالة كلاسيكية.

ومن خلال ما عرضته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية من صور، يمكن رؤية كيف اعتمدت جينيفر إطلالة عصرية جذابة تميّزت بذلك الفستان الفضفاض ذي الكسرات، والذي نسّقت معه جيليه فرو ضخمًا تبلغ قيمته 2232 دولارًا، من علامة "كوتش"، والتي أصبحت جينيفر مؤخرًا الوجه الإعلاني الجديد لها.

وتميّز الجيليه بأزراره الذهبية، وأكملت جينيفر إطلالتها ببوت طويل يتماشى مع لون الجيليه وحقيبة سوداء، كما ارتدت نظارات ضخمة واعتمدت تسريحة ذيل فرس طويل، بينما اختار خطيبها إطلالة كلاسيكية أكملها بمعطف طويل ونظارات سوداء.

وتأتي إطلالة جينيفر بعدما خطفت الأضواء مؤخرًا في حفل جوائز غوثام لهذا العام، حيث تألقت بإطلالة غاية في الجاذبية من توقيع "رالف آند روسو" تميّزت بثوب أسود مزيّن بالريش والدانتيل.

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يُذكر أن جينيفر كشفت مؤخرًا أنها تريد الإنجاب من أليكس، ولديها طفلان توأم "ماكس" و"إيما" (11 عامًا)، من زوجها السابق المغني "مارك أنتوني"، كما أن لأليكس ابنتين "ناتاشا" (15 عامًا) و"إيلا" (11 عامًا)، من زوجته السابقة " سينثيا سكرتيس".

كما قالت جينيفر لمجلة بيبول بشأن انسجام طفليها مع ابنتي اليكس: "لقد كانوا سعداء للغاية عندما عقدنا خطوبتنا، فهم يعلمون أننا نحبهم وسنظل نحبهم دائمًا".

وعلّقت على علاقاتها السابقة: "انخرطت في علاقات كثيرة وكانت غير مناسبة، لأنني كنت انخرط فيها بسبب خوفي من أن أظل وحدي، ولكن ذلك الخوف انتهى وكانت الحياة بمثابة رحلة شيقة مؤخرًا".

وأضافت جينيفر لوبيز مشيرةً إلى أليكس: "وبعد كل خوفي من الوحدة واقتناعي أن الشخص ليس بحاجة لآخر ليشعر بالاكتمال، سرعان ما حدث تحول في حياتي، وتمكّنت من العثور على هذا الشخص".

وحتى الآن، لم يكشف أي من جينيفر أو أليكس عن تفاصيل زفافهما المُنتظر، مما يثير فضول محبيهما، حيث يتوقّع الكثيرون أنهما قد يفاجئاننا بزفافهما قبل نهاية هذا الشهر.