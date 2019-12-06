راندا البحيري تكشفُ عن تعرُّضها للنصب من مُنتج ومخرج لبناني.. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة راندا البحيري، عن تعرُّضها للنصب من شخص يدّعي أنه منتج ومخرج لبناني، مشيرةً إلى أنه اتفق معها لعمل دور فى مسلسل من إنتاجه بأجر بسيط لعدم توافر إمكانيات كبيرة لديه وهو فى بداية مشواره.

وفجّرت راندا الأزمة من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستغرام"، عقب نشرها صورته معلقةً :"منتج لبنانى كلمني وطلب مني أعمل دور في مسلسل كان بيقول أنه من إنتاجه وإخراجه. وفضل يقولي تلات أسابيع أد إيه هو تعبان علشان يلم فلوس المسلسل وإنه باع بيته وعربيته. علشان ينتج المسلسل".

وأكملت :"كل ده علشان يتعاقد معايا بفلوس قليله. وانا صدقته ووافقت و قولتله مش مشكله. وروحت لبنان صورت. المهم عرفت وانا هناك بالصدفه انه اصلا مش منتج المسلسل. وان المسلسل له منتج أساسي وان هو بينفذ بس الإنتاج. واللي عرفته انه تقريبا اتفق مع جهه الإنتاج على رقم كبير علشان دي ''ممثله'' جايه من مصر''و لازم تأخذ حقها و أجرها. و طبعا ده محصلش".

وتابعت راندا قائلةً:" روحت وصورت والأستاذ اداني جزء من اجري بالعافية ومكنش اصلا عايز يديهوملي خالص وخلصت كل المشاهد اللي طلبها مني. و قالي السفريه اللي جايه هديكي الفلوس او هحولهالك علي مصر. وأول ما عمل مونتاج الحلقات وضمن أنه خلاص مش محتاجني وقفل مسلسله. عملي بلوك ومش عايز يديني اجري ولا حتى احترمني ولا احترم بلدي و لا رد علي".

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فى هذا السياق، كشفت راندا، عن الإجراء التي اتخذتها عقب تعرضها لواقعه النصب قائلةً : "كلمت النقابه عندنا في مصر وبلغتهم بالإهانة اللي حصلت معايا. علشان يكونوا عارفين حصل لي ايه مع المخرج ومنفذ الإنتاج ده."

الجدير بالذكر أن راندا البحيري ممثلة مصرية بدأت مشوارها الفني كموديل للإعلانات، ثم انتقلت للفيديو كليب ثم للتمثيل الذي حققت فيه نجاحًا ملحوظًا جعلها تشارك فى أعمال ناجحة مع كبار الفنانين أمثال عبلة كامل، ويحيى الفخراني، ويسرا، وإلهام شاهين.

من أعمالها فى السينما والتليفزيون سلسال الدم الذى لاقى نجاحًا كبيرًا بأجزائه الأربعة، وفيلم أوقات فراغ إضافةً إلى أعمال أخرى مثل خليج نعمة، وملك وكتابة، كشف حساب، وما تيجي نرقص، والعيال هربت، ولحظات حرجة بجزأيه، وعلى نار هادئة، والإخوة الأعداء، وأحلام هند الخشاب.