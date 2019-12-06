نادين الراسي تكشفُ عن هوية خطيبها...كان يواعدها منذ أشهر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أيامٍ من إثارتها للجدل، من خلال صورةٍ نشرتها عبر خاصية "الستوري" في حسابها على إنستغرام، ظهرت فيها وهي تًمسك بيد أحد الاشخاص، فيما يلبس الثنائي خواتم الخطوبة، كشفت الممثلة اللبنانية نادين الراسي عن هوية خطيبها، ناشرةً له صورة.

وفي الصور التي نشرتها الراسي عبر حسابها على إنستغرام، وأرفقتها بتعليقٍ قالت فيه: قد يستطيع أي شخص أن يلفت انتباهك، إلا أنّه يتطلّب شخصاً مميّزاً ليخطف قلبك"، وتابعت: "الأمور الجيدة مقبلة، فلا تتوقّف عن المضي قدماً يا حبيبي"، وختمت التعليق ذاكرةً اسم خطيبها وهو الشاب مجد دعبول بالإضافة إلى كتابة هاشتاغ خطيبي.

وكانت الراسي نشرت يوم أمس مقطع فيديو وصورةً لها مع خطيبها عبر خاصية "الستوري"، ظهرا فيه سويًا أثناء تواجدهما في منطقة فاريا في لبنان، بالإضافة إلى صورة أخرى من أمام تمثال القديس مار شربل، وعلّقت عليهما: "المال يشتري لي الأحذية، لكن لا يستطيع أن يشتري لي الحب، العائلة، السعادة".

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الصور والفيديوهات التي ظهر فيها الثنائي الراسي ودعبول، سويًا خلال الأشهر القليلة الماضية، وتفاعل العديد منهم مع تلك الصور متمنين لها السعادة، إلا أنَّ البعض توقف عند فارق العمر بين نادين وخطيبها، في إشارة منهم إلى أنّه يصغرها بأعوام عدة.

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وكانت الفنانة اللبنانية قد أشارت في وقتٍ سابق وخلال أحد اللقاءات التلفزيونية، إلى أنها تعيش قصة حب مميزة، وأنّها لا تهتم بالزواج من دون توضيح أي تفاصيل.

يُذكر أنَّ نادين عاشت فشل علاقاتها الزوجية مرتين، الأولى كانت بزواجها من حاتم حدشيتي في عام 1996، والذي أنجبت منه ابنها مارك، ثم انفصلت عنه من دون معرفة الأسباب، لتتزوج ثانية من رجل الأعمال والممثل اللبناني جيسكار أبي نادر في عام 2001، والذي أنجبنت منه ابنيها مارسيل وكارل، وانفصلت عنه عام 2016.

وعلى صعيدٍ آخر كانت نادين مثار جدل خلال السنوات الأخيرة، إذ ظهرت مؤخرًا في أحد شوارع لبنان خلال أحداث الثورة التي تشهدها لبنان، وهي تشارك الجمهور وبدت في حالة غريبة، كما ظهرت في أكثر من فيديو وهي تتصرف بطريقة غريبة أثارت حولها ضجةً كبيرةً، حيث ظهرت في إحدى المرات وهي تجلس على الأرض، فيما ظهرت في فيديو آخر وهي ترقص إلى جانب ابنها بطريقة غير مقبولة.