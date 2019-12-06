عابد فهد وهبة طوجي بموقفٍ طريفٍ.. شاهدي كيف سرّح شعرها بيديه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهر الممثلُ السوري عابد فهد وهو يُسرّح شعر الفنانة اللبنانية هبة طوجي خلال تصوير مشاهدهما في بطولة مسلسل "هوس".

وفي التفاصيل التي عرضها الفيديو والذي نشرته الشركة المنتجة للمسلسل عبر حسابها في إنستغرام جمع موقف طريف بطليْ العمل، إذ كانت هبة تعكفُ على تسريح شعرها إلا أنَّ الكهرباء انقطعت مما أدى إلى عدم إتمامها تسريح كامل شعرها ليقوم عابد فهد بتسريح شعرها بيديه ويخبرها بأنه لا داعي لوجود الكهرباء.

وعلّقت الشركة على الفيديو قائلةً: "شوفو كيف عابد فهد حل مشكلة الكهرباء من أجل هبة طوجي".

ويعكفُ الثنائي فهد وطوجي على تصوير مشاهد مسلسلهما "هوس"، الذي بدأ تصويره منذ حوالي شهرين في لبنان، وهو من إنتاج شركتا "غولدن لاين" و"آي سي ميديا"، ومن كتابة وسيناريو وحوار ناديا الأحمر وإخراج محمد لطفي، إلا أنَّ الشركة لم تُعلن حتى الآن عن توقيت عرضه، إذ من المتوقّع أن يعرض خارج الماراثون الرمضاني كونه يتألف من 10 حلقات.

يُذكر أنَّ الموسيقى التصويرية الخاصة بـ"هوس" تحمل توقيع المؤلف الموسيقي أسامة الرحباني، فيما ستُغنّي طوجي الشارة، وكان انضم مؤخرًا إلى المسلسل نجوم عرب من أبرزهم كارمن لبّس ويوسف حدّاد وغريس قبيلي.

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وتدور أحداث العمل حول طبيب تجميل مهووس بحب زوجته التي تتعرّض لحادث سير وتدخل في غيبوبة، وبعدها تظهر في حياته فتاة تهوى عمليات التجميل ليجد نفسه يجرب عمليات تجعلها قريبة بالشكل من زوجته في محاولة منه لاستعادة المرأة التي أحبها.

وعن أدوار فهد وطوجي في المسلسل، قال عن دوره في "هوس": "هناك شيء مركب في الشخصية التي تتمتع بتفاصيل كثيرة وتحولات وصدمات عدة، بالإضافة الى جريمة كبرى تُرتكب بشكل او بآخر".

فيما أشارت طوجي إلى أنَّ دورها في هذا المسلسل الذي يُعد أولى تجاربها الدرامية، هو دورٌ غير متوقع ومركب يحتاج تركيزًا وفيه تحدٍّ واجتهاد وغير سهل.

وكان عابد فهد قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بعملين دراميين حققا نجاحًا لافتًا هما "دقيقة صمت" وعندما تشيخ الذئاب" الذي اعتبره النقاد من أفضل أعمال رمضان 2019، فيما لم يُكشف بعد عن تفاصيل العمل المكوّن من 30 حلقة والذي سيخوض به منافسات شهر رمضان المبارك المقبل، ومن المرجّح أن ينطلق تصويره مطلع العام القادم.