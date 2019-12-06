شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان مراكش الدولى يكرم الممثلة الهندية بريانكا شوبرا فى ساحة "الفنا" والان مع تفاصيل الخبر
وأعربت عن اعتزازها بالتكريم وسط ساحة الفنا، وقالت "إنه لشرف كبير لي أن أحظى هذا العام بالتكريم وسط الجمهور المغربي بساحة جامع الفنا، وهو الجمهور الذي كان دائما يدعمني ويهتم بي طيلة مسيرتي الفنية ".
وخلال الحفل ، تسلمت شوبرا النجمة الذهبية للمهرجان من يد الممثل المغربي عمر لطفي، الذي أشار الى تمتع السينما الهندية بشعبية في المغرب.وتم عرض مقتطفات من أشهر أفلام بريانكا تشوبرا جوناس، بالإضافة إلى الفيلم الهندي “باجيراو ماستاني” للمخرج سانجاي ليلا بهنسالي.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يكرم فيها المهرجان أحد الفنانين منذ بدء أعمال المهرجان في ساحة مفتوحة وسط الجمهور بشكل مباشر.
وبريانكا شوبرا ممثلة ومغنية هندية ، فازت في عام 2000 في مسابقة ملكة جمال الهند ، وبعد فوزها دخلت الى عالم السينما. وشاركت في أفلام اللغة التاميلية، وقصة حب، وأنداز ، وسباق ضد الزمن وفيلك الاكشن كريش وتم بالفعل والأخ الكبير وأزياء وبارفي وغيرها من الافلام التي حققت نجاحات.
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