شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى فى الذكرى الثالثة لزوجته نيفين رامز: لن أنساك أبدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان الكبير محمد صبحى الذكرى الثالثة لوفاة زوجته نيفين رامز بكلمات مؤثرة عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، إذ قال: "زوجتى الحبيبة.. مثل اليوم فارقتينى 6 ديسمبر 2016.. ولن أنساكى أبدا.. حتى يشاء الله أن يجمعنا.. ذكراكى فخر واعتزاز وحب".

محمد صبحى وزوجته نيفين رامز ويعرض صبحى مسرحيته الجديدة "أنا والنحلة والدبور" الخميس والجمعة من كل أسبوع، على مسرح مدينة سما سنبل، ويناقش من خلالها قضية المرأة وعلاقتها بالرجل إعلاء لدور وشكل المرأة فى المجتمع، لتكون أول مسرحية تتناول تلك القضية الأزلية بشكل كوميدى يعتمد على كوميديا الموقف. Advertisements "أنا والنحلة والدبور" كتبها أيمن فتيحة ويشارك فى بطولتها الفنانين عبد الرحيم حسن وسماح السعيد وحازم القاضى وميرنا زكرى، والطفلان بيلار أحمد سامى وعبد الرحمن محمود.

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