شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور ينتهى من تحضيرات ألبومه الجديد مع خالد فرناس ومحمد شفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب محمد نور مع الشاعر الغنائي خالد فرناس لأول مرة بأغنيتين يتضمنهما ألبومه الجديد، الأولى من ألحان محمد نور، وتوزيع محمد شفيق، والثانية من ألحان وتوزيع محمد شفيق، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغنيات بالكامل خلال الأيام المقبلة.

وقال مؤلف الأغنية خالد فرناس لـ ”الخليج 365”، إن الأغاني تحمل طابعا جديدا مختلف عن أعمالي السابقة، وقد تكون مفاجأة للجمهور وأتمنى أن تنال الأغنيات إعجاب جمهور محمد نور.

يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى: "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك" و"عليا