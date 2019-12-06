شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض مسلسل Reprisal لمينا مسعود بعد "Aladdin" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الكثيرون من عشاق السينما، الانطلاقة الحقيقية للنجم المصرى مينا مسعود، بعد دوره فى فيلم "Aladdin"، والذى حقق نجاحا كبيرا على مستوى السينما العالمية، ورغم عدم تقديمه لأى أعمال سينمائية منذ فيلم Aladdin، إلا أن مينا ينتظر عرض مسلسله الجديد Reprisal من انتاج شبكة Hulu.

مينا مسعود نشر بوستر المسلسل الدرامى Reprisal، والذى يظهر عليه منفردا، حيث ستعرض الشبكة المنتجة للمسلسل كافة حلقات الموسم اليوم.



بوستر المسلسل

آخر مشاركات الممثل العالمى المصرى مينا مسعود كانت من خلال فيلم Aladdin، الذى جسد شخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجني ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة الي نجومية ويل سميث.



مينا مسعود

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وكان النجم المصرى الكندى العالمى مينا مسعود بطل فيلم ديزنى"Aladdin" قد حضر إلى القاهرة، فى زيارة خاصة حيث شارك في مهرجان الجونة السينمائى بـ دورته الثالثة.

واستطاع النجم المصرى الكندى الشاب مينا مسعود أن يحتل مكانة متقدمة فى مجال السينما مؤخرًا ليس فقط لاختياره لتجسيد شخصية علاء الدين فى فيلم ديزنى"Aladdin" ، وإنما لأن الفيلم تخطت إيراداته المليار دولار أمريكى