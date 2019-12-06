شكرا لقرائتكم خبر عن العمر رقم لا نقتنع به.. كيف احتفل الجمهور بعيد ميلاد الفنانة شريهان الـ55.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة شريهان، اليوم الجمعة، بعيد ميلادها الـ55، حيث ولدت فى مثل هذا اليوم الموافق 6 ديسمبر من العام 1964، وتلقت الفنانة الاستعراضية المفضلة لدى الجمهور المصرى والعربى التهنئات من محبيها ومتابعيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، إضافة إلى زملائها وتلامذتها فى الوسط الفنى، الذين تمنوا جميعًا لها دوام الصحة وأن تظل جميلة كما عهدوها وصلبة أمام الأزمات.



آيتن عامر تهنئ الفنانة شريهان بعيد ميلادها

من جانبها، هنأت الفنانة آيتن عامر، النجمة شريهان بعيد ميلادها، حيث نشرت صورة حديثة لها، وعلقت عليها، "كل سنة وأنتى طيبة وجميلة وطعمة يا حلوة الحلوات.. نفسى أقولك كلام كتير بس هستنى لما أشوفك وأقولهولك"، كما نشرت ندى، صورة للفنانة شريهان، وعلقت عليها "زمان وأنا صغيرة كان كل اللى يقولى نفسك تكونى إيه؟.. أقوله نفسى ابقى زى شريهان.. كل سنه وأنتى طيبة والعمر كله ليكى.. كل سنة وأنتى عندك عزيمة وصلابة فى الأزمات وترجعى قريب تنورى الشاشة من تانى.. بحبك".

وهنأ على أباظة، النجمة شريهان بعيد ميلادها، عن طريق نشر صورة لها، معلقًا عليها "العمر رقم لا نقتنع به معها ..فإلى الآن ننتظرها فى أول يوم رمضان لنعود معها إلى ذكرياتنا الجميلة فأصبحت جزء من ذاكرتنا لا نستطيع الهروب منها.. كل سنة وأنتى أحلى وأجمل فزورة يا جوهرة القلوب والذكريات الطيبة يا طيبة"، كما قالت عبير فى تهنئتها للفنانة الاستعراضية، "كمية جمال ورقى ماشاء الله".



جمهور الفنانة شريهان يهنئها بمناسبة عيد ميلادها

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الجمهور يحتفل بعيد ميلاد الفنانة شريهان

ويذكر أن المخرج هادى الباجورى، كان قد كشف فى تصريحات صحفية، مطلع نوفمبر الماضى، أن الفنانة شريهان تستعد لعمل مسرحى جديد باسم "كوكو شانيل"، وأكد أنها كانت فى أعلى مستوى خلال التحضير للمسرحيتها، وقال: "مستواها أعلى من زمان كمان".

وتابع فى تصريحات له: "هذه أول مسرحية موسيقية تعتبر فوق مستوى اللى بيحصل برة ويتساوى مع مستوى مسارح برودواى"، ومسرحية "كوكو شانيل" كتب لها السيناريو والحوار والأغانى مدحت العدل ومن إخراج المخرج هادى الباجورى.



تهنئة الجمهور للفنانة شريهان بمناسبة عيد ميلادها