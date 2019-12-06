شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية رقصة شريهان مع فؤاد المهندس بأحد الفنادق بعد مسرحية "عشان خاطر عيونك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم الجمعة 6 ديسمبر النجمة شريهان بعيد ميلادها، حيث يعد هذا اليوم يوما مميزا لجمهورها ومحبيها ممن تعلقوا بها وبأدوارها التي قدمتها طيلة مشوارها الفني التي برعت فيه كواحدة من أهم نجمات الاستعراض فى تاريخ مصر.

شريهان التي تحتفل بعيد ميلادها اليوم شاركت العديد من النجوم أعمالاً عديدة إلا أن واحد من أهم النجوم التي دوماً ما اعتزت شريهان بالتمثيل معه علي خشبة المسرح هو النجم الكبير فؤاد المهندس، والتي دوماً ما تعتز لمشاركته عملين مهمين هما "سك علي بناتك" و"عشان خاطر عيونك".

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والأخيرة تحديداً تعد واحدة من أجمل المسرحيات التي خلدت في ذاكرة المسرح المصري بشكل عام وبالنسبة لـ شريهان تحديداً، حيث قدمت فيها شريهان بجانب خفة دمها فنها الاستعراضى ببراعة شديدة خلال عمل تضمنت كواليسه العديد من الأمور واحدة منها هي طريقة احتفالها بعيد ميلاد فؤاد المهندس، والتي كانت تحرص علي الاحتفاء به وتقديره مثلما يظهر خلال صورة نادرة تظهر فيها شريهان في أحد الفنادق بعد أحد عروض المسرحية وهي ترقص مع فؤاد المهندس من حفل عيد ميلاده.