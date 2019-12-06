شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لحكم حبس أحمد عبد الله محمود بسبب زوجته سارة نخلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيدت محكمة جنح الاستئناف الحكم الصادر من أول درجة بمعاقبة الفنان أحمد عبد الله محمود بالحبس عامين لعدم سداده إيصال أمانة، لصالح الفنانة سارة نخلة، لعدم حضوره، وأجرى الفنان معارضة استئنافية.

من جانبه قال الفنان أحمد عبد الله محمود لـ"الخليج 365" إنه بصدد التصالح مع طليقته الفنانة سارة نخلة، بعد تأييد الحكم عليه لمدة عامين، موضحاً أنه سيعقد جلسة مع سارة ومجموعة من الأصدقاء بالاتفاق مع المحامى الخاص بها، لدفع مبلغ 250 ألف جنيه، وهو قيمة إيصال الأمانة الذى بموجبه حكم عليه بالحبس لمدة عامين، علماً بأنه استأنف على الحكم، ولكن تم تأييده .

وردت الفنانة الشابة سارة نخلة لـ"الخليج 365"، إنها لم تُطلق رسمياً حتى الآن، وأن زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود يحاول التصالح معها، مشيرة إلى أنها ظلت عام ونصف فى محاكم الأسرة "اتبهدلت عشان أخد حقى" – بحسب قولها، لافتة إلى أن المبلغ الذى صرح به سالف الذكر لم يكن هو المبلغ المطلوب وليس حقها.

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وأضافت نخلة، أن ستحارب من أجل حصولها على المبلغ المتفق عليه بالكامل، معلقة: "مش هسيب حقى"، موضحة أن زوجها أقام محضرا ضدها واتهمها بالسرقة، علماً بأننى حصلت على البراءة من تلك القضية بحكم الشهود، فضلا عن أن الوسط الفنى كله يشهد على معاملته القاسية لي وتعنيفى وضربى بالإضافة إلى السب والقذف.

وأوضحت سارة أن المنزل الذى يقطن فيه حالياً زوجها هو بيتها ومن فلوسها – بحسب تصريحاتها.

كانت سارة نخلة أقامت دعوى نفقة زوجية ضد زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود، طالبته فيها بالإنفاق عليها، بعدما امتنع عن ذلك بغير حق شرعى، كما أقامت دعوى طلاق للضرر، وقضت محكمة جنح أكتوبر بحبس الفنان أحمد عبد الله محمود عامين، فى الدعوى المقامة ضده من طليقته الفنانة سارة نخلة، وحركها المحامى عصام قنديل، فى اتهامه بخيانة الأمانة، وعدم سداده إيصال أمانة حرره لها.