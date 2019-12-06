شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يسخر من شائعة وفاته.. أبو وديع لمخترع الشائعة: "عبيب ألبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الساعات الماضية شائعة حول وفاة المطرب السورى جورج وسوف، إثر إصابته بأزمة قلبية، الأمر الذى أثار الجدل بين محبى سلطان العرب وجعلهم يتسائلون عن صحة المعلومة، أو كونها مجرد شائعة كغيرها من الشائعات التى ترددت قبل سنوات حول وفاته. Advertisements جورج وسوف يسخر من شائعة وفاته وفى رد ساخر، نفى الفنان جورج وسوف، الشائعة بنفسه، عن طريق نشر ستورى عبر حسابه على إنستجرام، وفى تعليق على صورة كاريكاتيرية له، قال "لمخترع شائعة انو متت بقلو: عبيب ألبى"، تعليق جورج وسوف حسم الجدل حول الشائعة لتمت فى مهدها، وبما لا يجعل مجالًا للشك حول عدم صحتها، وذلك كون الفنان السورى قد رد عليها بنفسها دون الإستناد لمصادر مقربة أو غيرها من التصريحات التى تحمل بعض الشك حول حالته الصحية.

الجمهور يتسائل عن صحة وفاة جورج وسوف

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